Un camionero sufrió un fuerte choque en Circunvalación y quedó atrapado

El siniestro vial provocó un corte de tránsito este miércoles a la mañana, cuando los bomberos fueron a rescatar a la víctima

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este miércoles un operativo de tránsito especial por un choque en avenida Circunvalación . Fuentes oficiales confirmaron el rescate de un camionero atrapado en la zona norte como consecuencia de la colisión con otro vehículo de carga.

El siniestro vial se produjo después de las 8 de la mañana y provocó importantes demoras alrededor del acceso a la autopista Rosario-Santa Fe. La víctima se encontraba consciente y fue trasladada en helicóptero hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para recibir asistencia médica.

De acuerdo a la versión preliminar, el transportista de Correo Argentino se estrelló contra la parte trasera de otro camión mientras iba hacia el norte . El otro conductor resultó ileso y ambos vehículos quedaron detenidos en inmediaciones del intercambiador de avenida Palliere.

La mano que va hacia el sur permanecía liberada sobre Circunvalación. Los bomberos fueron a ayudar al chofer rápidamente, ya que había quedado atrapado en la cabina del vehículo.

Foto: Bomberos Voluntarios.

Minutos antes de las 9 de la mañana, el operativo concluyó con éxito. Los rescatistas cortaron parte de la carrocería y se llevaron a la víctima en camilla hasta el helicóptero.

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"La imagen es impresionante, pero estaba bien", comentó uno de los agentes en cuanto al estado del conductor. A través de LT8, aclaró que el camionero solamente había sufrido golpes en las piernas. En cuanto al trabajo realizado para sacarlo, precisó: "Estaba más enganchado que otra cosa, eran necesarias las herramientas para sacarlo".

Avenida Circunvalación Rosario: siniestro entre dos camiones en acceso a Autopista Rosario Sta Fe. De ser posible, se solicita evitar la zona. Múltiples demoras. Respetar indicaciones de la Guardia provincial. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) September 2, 2026

La cabina del vehículo de Correo Argentino quedó totalmente destrozada debido a la colisión por alcance. Además, el impacto provocó el derrame de combustible y esto dificultó la reapertura total de la circulación para ingresar a la autopista Rosario-Santa Fe desde el sur.

¿Dónde hay cortes de tránsito este miércoles en Rosario?

Además del episodio en Circunvalación, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció un corte de tránsito por otro choque en Wheelwright y Presidente Roca. Una medida similar se implementó a la mañana en la esquina de San Luis y España.

En paralelo con estos operativos, la Municipalidad recomendó circular con precaución y evitar las siguientes zonas donde se cerró el paso vehicular por obras: