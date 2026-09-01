La Capital | Zoom | Juegos Suramericanos

Apertura de los Juegos Suramericanos: La Sole, Luck Ra y otros grandes artistas en el Monumento

La gran fiesta de apertura será este sábado 12 de septiembre desde las 18, con acceso libre y gratuito frente al Monumento a la Bandera

1 de septiembre 2026 · 15:27hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Ceremonia de Apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrá a la música argentina como una de sus grandes protagonistas

La Ceremonia de Apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrá a la música argentina como una de sus grandes protagonistas
Apertura de los Juegos Suramericanos: La Sole, Luck Ra y otros grandes artistas en el Monumento

Apertura de los Juegos Suramericanos: La Sole, Luck Ra y otros grandes artistas en el Monumento

Los XIII Juegos Suramericanos 2026 están a muy pocos días de comenzar. El evento internacional, que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe capital y Rafaela, tendrán su gran apertura en la ciudad de Rosario, con la participación de numerosos artistas invitados en un show de acceso libre y gratuito.

La música argentina será, definitivamente, la gran protagonista de la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos. El sábado 12 de septiembre, Rosario recibirá en el escenario montado frente al río Paraná a Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luck Ra, Juan Carlos Baglietto, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada. Los arreglos musicales estarán a cargo de Lito Vitale.

La ceremonia combinará música, deporte, identidad santafesina y tecnología. No se tratará de una sucesión de recitales, sino de una puesta en escena integral en la que cada participación artística estará vinculada a una ceremonia que buscará contar la idiosincrasia local, cómo se construyó Santa Fe y de qué manera el deporte puede convertirse en un punto de encuentro para toda Sudamérica.

>> Leer más: Juegos Suramericanos: la canción oficial de La Sole y un show con talento santafesino

La gran apertura de los Juegos Suramericanos en Rosario

Con el escenario ya en pleno montaje y los artistas confirmados, la Ceremonia de Apertura se realizará el sábado 12 de septiembre, desde las 18, con acceso libre y gratuito.

El show de apertura contará con la participación de destacados artistas de la música nacional. Entre los invitados estarán Soledad Pastorutti, quien estuvo a cargo de la canción oficial de los Juegos, “Late el Sur”; Abel Pintos, un artista que suele visitar Rosario y que recientemente también formó parte de la Fiesta del Día de la Bandera; el rosarino Juan Carlos Baglietto; el cantante cordobés de cuarteto Luck Ra; Cacho Deicas, cantante de cumbia y fundador de Los Palmeras; el rosarino Valentino Merlo, uno de los jóvenes artistas que no para de crecer; y Agustín Rada Aristarán, el actor y humorista que actualmente brilla en la calle Corrientes con su interpretación de Willy Wonka.

Con arreglos musicales de Lito Vitale, la propuesta reunirá sobre un mismo escenario a artistas de distintas generaciones y estilos. La música será parte de una puesta pensada especialmente para Santa Fe 2026, en la que se combinarán identidad santafesina, deporte, historia y tecnología.

>> Leer más: Juegos Suramericanos: más de 163 mil estudiantes santafesinos asistirán a las competencias

Una ceremonia pensada como un espectáculo integral

El Monumento Nacional a la Bandera será parte central de la puesta. Habrá mapping, grandes pantallas, iluminación y recursos escénicos que acompañarán el recorrido artístico de la noche. Más de 100 artistas estarán en escena y alrededor de 400 personas trabajan en la producción y el montaje de una ceremonia que fue diseñada especialmente para la apertura de los Juegos.

Noticias relacionadas
Abrió sus puertas la Villa Olímpica de Rosario: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos en Rosario

abrio la villa olimpica: asi es el complejo que alojara a los atletas de los juegos suramericanos

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos. El gobernador Pullaro y el intendente Javkin, en la puesta en marcha del reloj.

De los Suramericanos al Mundial, Rosario alojó más de 40 juegos internacionales

Lucha, una de las disciplinas presentes desde los primeros Juegos Olímpicos modernos, disputados en Atenas en 1896.

Provincial es el gran escenario para la lucha en los Suramericanos Santa Fe 2026

Ver comentarios

Las más leídas

El servidor de una empresa líder rosarina está caído y hay cientos de clientes afectados

El servidor de una empresa líder rosarina está caído y hay cientos de clientes afectados

El gobierno de Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

El gobierno de Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

Peligro al volante de un BMW: arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Peligro al volante de un BMW: arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Lo último

La UNR reconoció a Constantino Razzetti, asesinado por la Triple A: Rompe 53 años de silencio

La UNR reconoció a Constantino Razzetti, asesinado por la Triple A: "Rompe 53 años de silencio"

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Aumentó la tarifa del gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría

Desde este martes rige un nuevo cuadro tarifario para los usuarios de Litoral Gas. En paralelo, el proyecto que recorta el régimen de subsidios por Zona Fría ya tiene media sanción en Diputados y espera su turno en el Senado.

Aumentó la tarifa del gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría
Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario
La Ciudad

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

Docentes de la UNR anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles
La Ciudad

Docentes de la UNR anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles

Un patrullero aceleró, perdió el control y terminó adentro de un hospital santafesino: cuatro heridos
La Región

Un patrullero aceleró, perdió el control y terminó adentro de un hospital santafesino: cuatro heridos

Las Malvinas seguirán siendo británicas: Reino Unido no cede y ratificó su postura tras los dichos de Trump
Política

"Las Malvinas seguirán siendo británicas": Reino Unido no cede y ratificó su postura tras los dichos de Trump

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos tras allanamientos en la zona noroeste de Rosario
Policiales

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos tras allanamientos en la zona noroeste de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El servidor de una empresa líder rosarina está caído y hay cientos de clientes afectados

El servidor de una empresa líder rosarina está caído y hay cientos de clientes afectados

El gobierno de Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

El gobierno de Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

Peligro al volante de un BMW: arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Peligro al volante de un BMW: arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Oferta millonaria: River va a la carga por un ex-Newells que jugó el Mundial

Oferta millonaria: River va a la carga por un ex-Newell's que jugó el Mundial

Ovación
Supercopa Internacional: Central enfrenta a Estudiantes con estadio, día y horario confirmados
Ovación

Supercopa Internacional: Central enfrenta a Estudiantes con estadio, día y horario confirmados

Supercopa Internacional: Central enfrenta a Estudiantes con estadio, día y horario confirmados

Supercopa Internacional: Central enfrenta a Estudiantes con estadio, día y horario confirmados

Tenis: los jugadores de la FST tuvieron otra destacada actuación en el Nacional de Menores de Córdoba

Tenis: los jugadores de la FST tuvieron otra destacada actuación en el Nacional de Menores de Córdoba

La decisión de Julián Álvarez con Atlético de Madrid tras la dramática novela de su salida

La decisión de Julián Álvarez con Atlético de Madrid tras la dramática novela de su salida

Policiales
Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos tras allanamientos en la zona noroeste de Rosario
Policiales

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos tras allanamientos en la zona noroeste de Rosario

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª: ¿por qué fue la protesta?

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª: ¿por qué fue la protesta?

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en el marco de una supuesta protesta

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en el marco de una supuesta protesta

La Ciudad
Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles
La Ciudad

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

Aumentó la tarifa del gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría

Aumentó la tarifa del gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría

Emprendedores en acción: vuelve Experiencia Endeavor a Rosario

Emprendedores en acción: vuelve Experiencia Endeavor a Rosario

Docentes de la UNR anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles

Docentes de la UNR anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza
Ovación

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

Donación de órganos: dos operativos en hospitales públicos y un corazón para un adolescente en emergencia
La Ciudad

Donación de órganos: dos operativos en hospitales públicos y un corazón para un adolescente en emergencia

El recambio generacional en el campo: cuándo empezar a preparar a la próxima generación

Por Patricia Martino
Agro

El recambio generacional en el campo: cuándo empezar a preparar a la próxima generación

Juegos Suramericanos: más de 163 mil estudiantes santafesinos asistirán a las competencias
La Ciudad

Juegos Suramericanos: más de 163 mil estudiantes santafesinos asistirán a las competencias

Dos rosarinos condenados por distribuir material de explotación sexual infantil
Policiales

Dos rosarinos condenados por distribuir material de explotación sexual infantil

Cuidar, acompañar y construir comunidad: se inauguró Casa Grande
La Ciudad

Cuidar, acompañar y construir comunidad: se inauguró Casa Grande

El tiempo en Rosario: martes con neblina y un poco de sol por la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con neblina y un poco de sol por la tarde

Cien empleos perdidos: Pampa Energía cerró en Puerto San Martín
Economía

Cien empleos perdidos: Pampa Energía cerró en Puerto San Martín

Por primera vez, EEUU podría revisar su postura en la soberanía de Malvinas
Política

Por primera vez, EEUU podría revisar su postura en la soberanía de Malvinas

La fortuna de Caputo creció 65 % y el 95 % de sus depósitos está en el exterior
Política

La fortuna de Caputo creció 65 % y el 95 % de sus depósitos está en el exterior

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas vacaciones de 9 días
Información General

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

Puesteros a los tiros por la venta de frutillas en una ruta santafesina: tres heridos
La Región

Puesteros a los tiros por la venta de frutillas en una ruta santafesina: tres heridos

Rosarina: Central manda en la Zona Campeonato del círculo superior

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: Central manda en la Zona Campeonato del círculo superior

Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT
Política

Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT

Santa Fe Business Forum arrancó con más de 900 reuniones comerciales
Economía

Santa Fe Business Forum arrancó con más de 900 reuniones comerciales

Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas
La Ciudad

Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas

El director de una escuela de Nepal salvó la vida de 900 alumnos
Información General

El director de una escuela de Nepal salvó la vida de 900 alumnos

El brote de ébola sigue fuera de control: Congo suma 6.000 casos y 3.000 muertos
Información General

El brote de ébola sigue fuera de control: Congo suma 6.000 casos y 3.000 muertos

Expreso Brío: la Justicia abrió el concurso de acreedores
Economía

Expreso Brío: la Justicia abrió el concurso de acreedores

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado
La Ciudad

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado