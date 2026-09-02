Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió este miércoles el arresto del exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho . Desde el organismo judicial, confirmaron el arresto en el marco de múltiples allanamientos solicitados dos años después de la renuncia y varias denuncias penales en su contra.

El abogado de 42 años quedó bajo custodia en el marco de un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) . A principios de 2025 lo habían imputado por abuso de autoridad de sus funciones para beneficiar a un comisario santafesino involucrado en una causa sobre abuso sexual.

La captura fue solicitada por el fiscal Adrián Spelta , junto con otras detenciones y el secuestro de evidencia. Las medidas corresponden a una investigación de la unidad especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional .

Ríos Artacho trabajó en el MPA hasta el 25 de junio de 2024, cuando presentó su renuncia por motivos personales. Hasta entonces, formaba parte del área especializada en delitos económicos y ya había cumplido una sanción de la Legislatura provincial por la entrega irregular de un automóvil Mercedes-Benz al comisario Álvaro Rosales , detenido en Villa Constitución por abuso sexual.

Ocho meses después, los fiscales Alejandro Benítez y Marcelo Nessier imputaron al exfuncionario por disponer del Mercedes-Benz 250 que había sido secuestrado en el marco de una causa sobre estafas atribuidas a un financista. En cuanto al vínculo con el jefe de la fuerza provincial, los investigadores apuntaron: "Esta persona era amigo del exfiscal y mantenía un vínculo de apego y compañerismo".

Otro episodio que llamó la atención en el organismo judicial fue el secuestro de otro coche que utilizaba el expolicía Juan José Raffo, detenido un mes más tarde como cómplice de una banda asociada a la barra brava de Newell's. El Chevrolet Cruze que utilizaba el prófugo estaba a nombre del letrado que trabajo durante años en el MPA.

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Además, el abogado rosarino quedó en la mira judicial por otros delitos que no están vinculados con su actividad en el MPA. El 14 de junio de 2024 lo denunciaron por una pelea en el casino City Center. Según los encargados de la pesquisa, ese día discutió con otro apostador y el altercado tuvo un final violento. "Le propinó golpes de puño y patadas. Después, amenazó a la víctima", apuntaron fuentes oficiales.

Luego de su renuncia, Ríos Artacho estuvo trabajando como abogado penalista. La semana anterior se presentó como defensor del imputado por el femicidio de Carina Candelas, una encargada farmacéutica apuñalada por su expareja el último 19 de agosto en un local del centro de la ciudad.