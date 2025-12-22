Miranda! se despide de los escenarios: qué dijo Ale Sergi en el último recital

Tras agotar tres funciones en el Estadio Ferro, el dúo pop confirmó los rumores que vienen circulando desde hace tiempo y dieron los motivos de su descanso

El dúo Miranda! se encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su carrera musical. En los últimos días, Juliana Gattas y Ale Sergi finalizaron una serie de recitales en el estadio Ferro y, tras agotar tres funciones, confirmaron los rumores que venían circulando desde hace tiempo: se tomarán una pausa de los escenarios.

Cabe remarcar que este último año fue clave para el dúo pop. Los Miranda! volvieron al centro de la escena con su participación en el reality show que busca talentos musicales y gracias al éxito de su antigua canción “Tu misterioso alguien”, que los llevó nuevamente al top de los rankings. En este contexto, el periodista de espectáculos Ángel de Brito había adelantado que la banda planeaba tomarse un descanso en 2026. Según contó el conductor, durante uno de los recitales se filtró la información de que el dúo pop no se presentaría el próximo año. “No van a tocar, en principio, el año que viene. Anunciaron la vuelta para 2027”, detalló.

De Brito incluso mostró un flyer que indicaba que el show de diciembre sería el último antes de la pausa : “Esto salió ayer medio por el costadito: ‘último show hasta 2027’. Después, cuando vieron esto, corrieron todos a decir ‘no, saquen esto’ porque se les filtró. Pero la realidad es que el año que viene Miranda! no va a estar sobre un escenario”.

Finalmente, la información fue confirmada por los propios artistas . En su último show en el estadio Ferro, el dúo pop anunció que se tomará un tiempo durante 2026 y explicó los motivos de detrás de la pausa.

Qué dijo el dúo pop Miranda!

“Es una noche especial. Vamos a descansar de los escenarios por un añito nada más, porque queremos grabar un disco y estar en el estudio todos los días”, expresó Ale Sergi durante el último recital de Miranda!.

Luego, el cantante agradeció a todos sus fanáticos por el apoyo constante. “Los vamos a extrañar de corazón, muchísimo. Pero nos vamos con la alegría de saber que, gracias a ustedes, hemos permanecido acá arriba durante muchísimo tiempo”, sostuvo.

En ese contexto, Sergi repasó sus inicios junto a Juliana Gattas y emocionó al público. “Empezamos tocando con un grupo de amigos. Nos conocimos con Juliana una tarde, dijimos ‘hagamos un grupo’ y mirá dónde terminamos”, dijo e hizo hicieron romper en llanto a a su compañera.

“Nunca pensamos que nos iba a tocar a nosotros. Muchísimas gracias por regalarnos esto”, concluyó el cantante antes de despedirse del escenario.

Embed Miranda no se despide, se toman 1 año para grabar un nuevo disco pic.twitter.com/EItrndkQkk — Nahuel Saa (@LaCritiok) December 21, 2025

La historia de Miranda!

Ale Sergi y Juliana Gattas se conocieron en 1998 gracias a amigos en común y, aunque fueron pareja solo seis meses, su química musical continuó como amigos y dio lugar al dúo pop Miranda!

Juntos trabajaron en Cemento, donde conocieron a Lolo y Bruno De Vicenti, y dieron forma al espíritu sin vergüenza y cero prejuicio que caracteriza a la banda.

Con apenas dos pesos grabaron su primer demo, que vendían a tres y en 2002 lanzaron su primer disco "Es mentira", desde un improvisado estudio casero. Fue en 2004 cuando llegó el reconocimiento con "Sin restricciones" que incluyó éxitos como "Don", "Uno los dos" y "Yo te diré".

Desde entonces, Miranda! no paró: se consolidaron como los referentes del pop argentino y siguen marcando tendencia y renovándose mientras mantienen su esencia.