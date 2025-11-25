La Capital | Zoom | Miranda!

¿Se separa Miranda!? Qué rumores circulan sobre el exitoso dúo pop

Según Ángel De Brito, durante el último show se filtró que la banda hará una pausa. El periodista mencionó supuestos roces entre Ale Sergi y Juliana Gattas

25 de noviembre 2025 · 12:31hs
Miranda! agotó tres fechas en el Estadio Ferro

Miranda! agotó tres fechas en el Estadio Ferro

El dúo Miranda! atraviesa uno de los mejores momentos de su extensa carrera musical. Tras brillar como jurados en "La Voz Argentina" y después de años de trabajo, álbumes y hits, Ale Sergi y Juliana Gattas se consolidaron como una de las bandas pop más populares del país. Ahora bien, luego de llenar estadios en Argentina e incluso Chile, comenzaron a crecer los rumores sobre una posible separación -o pausa- en su carrera.

Cabe remarcar que este último año fue clave para el dúo que nació en 2001.Los Miranda! volvieron al centro de la escena con su aprticipacion en el reality show que busca talentos musicales y gracias al éxito de su antigua canción “Tu misterioso alguien”, que los llevó nuevamente al top de los rankings. En noviembre de 2025, agotaron tres fechas seguidas en Ferro, un estadio que alberga más de 35 mil personas.

En este contexto, el periodista de espectáculos Ángel de Brito, quien asistió a uno de los shows, aseguró que la banda planea tomarse un descanso en 2026.

Qué dijo Ángel de Brito

En el canal de streaming Bondi, Ángel de Brito habló sobre el show de Miranda! en el estadio Ferro y aseguró que la banda se tomará un descanso el próximo año. “Muy decepcionado volví del show de Miranda!”, expresó el conductor. Luego, confirmó la información que venía adelantando: “Finalmente, está confirmada la separación de Miranda! hasta nuevo aviso”.

Según contó De Brito, durante el recital en Ferro se filtró la información de que el dúo pop planea tomarse un tiempo de descanso. “No van a tocar, en principio, el año que viene. Anunciaron la vuelta para 2027”, detalló.

El conductor incluso mostró un flyer que señalaba que el show de diciembre sería el último: “Esto salió ayer medio por el costadito: ‘último show hasta el 2027’. Después, cuando vieron esto, corrieron todos a decir ‘no, saquen esto’ porque se les filtró. Pero la realidad es que el año que viene Miranda! no va a estar sobre un escenario”.

Cuáles son los motivos detrás del descanso

Luego, el conductor mencionó cuáles serían los posibles motivos detrás del descanso de Miranda!. “La otra versión que yo tengo es que Ale Sergi estaría cansado de Juliana, porque él es súper prolijo y contundente”, comenzó diciendo De Brito. Y agregó: “Ella es más volada, está en otra sintonía”.

Asimismo, relató que durante el show del sábado notó actitudes que reflejaban estas tensiones. “Juliana estaba de muy mal humor, evidentemente algo fallaba y la molestaba”, aseguró. Incluso señaló: “Los Miranda no hablaron con la gente en toda la noche”.

Embed

La historia del Miranda!

Ale Sergi y Juliana Gattas se conocieron en 1998 gracias a amigos en común y, aunque fueron pareja solo seis meses, su química musical continuó como amigos y dio lugar al dúo pop Miranda!

Juntos trabajaron en Cemento, donde conocieron a Lolo y Bruno De Vicenti, y dieron forma al espíritu sin vergüenza y cero prejuicio que caracteriza a la banda.

Con apenas dos pesos grabaron su primer demo, que vendían a tres y en 2002 lanzaron su primer disco "Es mentira", desde un improvisado estudio casero. Fue en 2004 cuando llegó el reconocimiento con "Sin restricciones" que incluyó éxitos como "Don", "Uno los dos" y "Yo te diré".

Desde entonces, Miranda! no paró: se consolidaron como los referentes del pop argentino y siguen marcando tendencia y renovandose mientras mantienen su esencia.

