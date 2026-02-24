La Capital | Zoom | Juliana Awada

Mientras vinculan a Juliana Awada con Felipe VI, aseguran que Mauricio Macri tiene nueva novia: quién es

Tras confirmar su separación en enero, aseguran que el exmandatario estaría iniciando una relación con una modelo 29 años menor

24 de febrero 2026 · 14:34hs
Tras su separación de Juliana Awada

Tras su separación de Juliana Awada, aseguran que Mauricio Macri estaría iniciando un neuvo romance 

Tras la reciente separación de Juliana Awada y Mauricio Macri, comenzaron a circular rumores sobre supuestos romances. En las últimas horas, de hecho, aseguraron que Juliana Awada habría iniciado un vínculo con el rey de España, Felipe VI. Y, ahora, vinculan al expresidente con una modelo y actriz 29 años menor.

Cabe recordar que, Mauricio Macri y Juliana Awada confirmaron en enero el final de su relación después de más de 17 años juntos y con una hija en común, Antonia. Rápidamente comenzaron a circular versiones sobre el futuro sentimental del expresidente, a quien vincularon con la modelo Natalia Graciano, exesposa del periodista Matías Martin, y con Guillermina Valdés, quien estuvo en pareja hasta 2022 con el conductor Marcelo Tinelli. Si bien la modelo señaló que Macri le escribió, aclaró: “La verdad que yo no lo desmentí porque muchas veces no desmiento las cosas y después crecen; entonces dije la verdad, que me escribió y que no salimos y que no pasó nada”.

Ahora fue la periodista Yanina Latorre quien confirmó que el expresidente estaría saliendo con Chloé Bello.

Quién es Chloé Bello

Chloé es una modelo y actriz de 38 años, hija de la modelo Nora Portela y de Marcelo Bello. Comenzó su carrera desde muy temprana edad como modelo de pasarelas en Europa y formó parte de marcas muy reconocidas como Hugo Boss, Marie Claire y El Corte Inglés .

En 2009, a sus 22 años, inició su relación amorosa con el músico Gustavo Cerati. Luego del ACV que sufrió el artista en 2010, la modelo decidió mudarse a Europa.

image

Cabe recordar que hace poco tiempo también fue vinculada sentimentalmente con Marcelo Tinelli, aunque ese romance nunca fue confirmado.

Qué se sabe sobre el supuesto romance entre Chloe Bello y Mauricio Macri

En el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), la periodista Yanina Latorre confirmó el nuevo romance del expresidente Mauricio Macri.

“A Mauricio no le gustó lo que pasó”, comenzó diciendo Latorre sobre los rumores que vinculan a Juliana Awada con el rey de España, Felipe VI.

Luego agregó: “Le tiroteó a Guillermina Valdés, tiroteó a Natalia Graciano; en todo este tiempo, mientras le escribía a chicas muy hermosas, él recibe el mensaje de una chica muy linda”.

La conductora dio un detalle sobre la modelo en cuestión: “Es amiga de la hija de Mauricio. De ahí viene el vínculo”. Además, contó que la protagonista vivió en Madrid, al igual que la hija del exmandatario, y precisó que “tiene 38 años”.

Finalmente, reveló: “Ella le escribe a él. Está saliendo hace una semanita, se ven, se mostraron estos días, tienen un par de eventos y llamados con la señorita Chloé Bello”.

