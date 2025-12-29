Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren en zona sur El siniestro sucedió este lunes a la madrugada en las vías del Ferrocarril Mitre y Avellaneda. La víctima fue derivada al Heca. 29 de diciembre 2025 · 08:36hs

Accidente en las vías en zona sur. Este lunes a la madrugada un tren arrolló a una mujer

Un grave accidente ferroviario se produjo en la madrugada de este lunes en la zona sur de Rosario. Un tren de pasajeros que se dirigía a la Estación Rosario Norte embistió a una mujer de 53 años, quien como consecuencia del impacto sufrió traumatismos en distintas partes del cuerpo y tuvo que ser derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El incidente se registró a las 3.20 de hoy en las vías del Ferrocarril Mitre y Avellaneda. Según la declaración que brindó Federico C., esposo de la mujer atropellada, todo sucedió cuando Anabel C. salió de su casa para ir a fumar y minutos después vecinos del lugar le avisaron que la mujer había sido arrollada por un tren de pasajeros.

La mujer fue atropellada por una formación perteneciente a la empresa Trenes Argentinos conformada por siete vagones más la locomotora, que transportaba a 103 pasajeros con destino final a la Estación Rosario Norte.

Qué heridas sufrió la mujer Según las primeras informaciones, tras el impacto la víctima quedó en estado de conmoción sin poder responder preguntas, por lo que se solicitó la presencia de personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que la derivó al Heca para su mejor atención por un cuadro de politraumatismo.

>> Leer más: Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario Con relación al conductor del tren, se trata de Juan B., de 33 años, oriundo de Buenos Aires, quien quedó demorado para la realización de los trámites judiciales de rigor. Interviene en este caso la seccional 32ª y en el lugar también actuó la Policía de Investigaciones.