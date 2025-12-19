La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

"MasterChef Celebrity": Maxi López rompió en llanto en pleno programa

El exfutbolista leyó al aire una carta que le envió su esposa desde Suiza y no pudo contener la emoción

19 de diciembre 2025 · 10:43hs
Maxi López se emocionó al recibir una carta de su esposa en MasterChef Celebrity

Maxi López se emocionó al recibir una carta de su esposa en "MasterChef Celebrity"

El reality show de desafíos culinarios que enfrenta a celebridades argentinas sigue siendo uno de los más vistos de la televisión. En "MasterChef Celebrity", los famosos de distintos rubros no solo ponen a prueba sus destrezas en la cocina, sino que también protagonizan momentos de humor, emoción y sorpresa que cautivan noche a noche a los espectadores.

Este fue el caso de Maxi López quien, luego de permanecer durante muchos años alejado de los flashes y del ambiente fubtolístico, regresó al país para participar del programa. Con sus dinámicas divertidas, su vínculo con su expareja Wanda Nara y sus gestos de sinceridad y humor, el exfutbolista se convirtió rápidamente en uno de los favoritos en redes sociales.

Es así como, en la última gala del show, López protagonizó un momento inesperado que emocionó no solo a sus compañeros, al jurado y a la conductora, sino también a miles de televidentes. El exjugador leyó una carta que le dedicó su esposa que se encuentra viviendo en Suiza junto a su hija y no pudo contener las lágrimas.

>> Leer más: Insólita dedicatoria de Momi Giardina en "MasterChef Celebrity" tras su primera medalla

El emotivo momento que vivió Maxi López

En la última emisión, los famosos celebraron la Navidad con regalos “pensados por sus familiares y gente cercana”, según explicó Wanda Nara. En ese marco, la conductora le pidió a Maxi López que leyera la carta que venía acompañando su obsequio.

Desde acá te miro cada día con una admiración enorme. Sé todo lo que diste, todo lo que sacrificaste y todo lo que seguís dando”, comenzó leyendo el exfutbolista. Sin embargo, a los pocos segundos tuvo que detenerse cuando las lágrimas le impidieron continuar.

Luego retomó la lectura y cerró con una frase breve: “Te amo. Dani”. Para descomprimir el momento, Maxi lanzó entre risas y lágrimas: “¿Para qué me invitan si me pongo así?”.

¡Qué lindo! Me muero de amor”, gritó Wanda Nara, mientras sus compañeros se acercaban a abrazarlo.

Acto seguido, la conductora le preguntó si quería leer un poco más, pero él prefirió detenerse: “No, dejá ahí. Es difícil. Es un momento en el que Daniela está embarazada. En este estoy un poquito menos, pero estoy trabajando para ellas”.

>> Leer más: La indirecta de Maxi López a la China Suárez en "MasterChef": "Tatiana hay una sola"

La primicia que lanzó Maxi López

Cabe recordar que Daniela, su esposa, vive actualmente en Suiza junto a su hija y se encuentra embarazada de su segundo bebé. En varias oportunidades, Maxi expresó su deseo de poder reunir a toda su familia, tanto la que tiene en Europa como la que formó en Argentina junto a sus hijos con Wanda Nara.

En este sentido, para distender el clima, Wanda bromeó: “Qué buen cambio metió Maxi, tiene una novia que habla tantos idiomas. Escribió en español”. Fue entonces cuando López deslizó una primicia: “Bueno, tiene que empezar a practicar”, dando a entender que le gustaría que su esposa se instale en Argentina.

Hay que tener la reunión. Tengo que reunirme con mi familia en Suiza y trabajar el 2026”, concluyó.

