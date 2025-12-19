"MasterChef Celebrity": Maxi López rompió en llanto en pleno programa

El exfutbolista leyó al aire una carta que le envió su esposa desde Suiza y no pudo contener la emoción

Maxi López se emocionó al recibir una carta de su esposa en "MasterChef Celebrity"

El reality show de desafíos culinarios que enfrenta a celebridades argentinas sigue siendo uno de los más vistos de la televisión. En "MasterChef Celebrity", los famosos de distintos rubros no solo ponen a prueba sus destrezas en la cocina, sino que también protagonizan momentos de humor, emoción y sorpresa que cautivan noche a noche a los espectadores.

Este fue el caso de Maxi López quien, luego de permanecer durante muchos años alejado de los flashes y del ambiente fubtolístico, regresó al país para participar del programa. Con sus dinámicas divertidas, su vínculo con su expareja Wanda Nara y sus gestos de sinceridad y humor , el exfutbolista se convirtió rápidamente en uno de los favoritos en redes sociales.

Es así como, en la última gala del show, López protagonizó un momento inesperado que emocionó no solo a sus compañeros, al jurado y a la conductora, sino también a miles de televidentes. El exjugador leyó una carta que le dedicó su esposa que se encuentra viviendo en Suiza junto a su hija y no pudo contener las lágrimas.

El emotivo momento que vivió Maxi López

En la última emisión, los famosos celebraron la Navidad con regalos “pensados por sus familiares y gente cercana”, según explicó Wanda Nara. En ese marco, la conductora le pidió a Maxi López que leyera la carta que venía acompañando su obsequio.

“Desde acá te miro cada día con una admiración enorme. Sé todo lo que diste, todo lo que sacrificaste y todo lo que seguís dando”, comenzó leyendo el exfutbolista. Sin embargo, a los pocos segundos tuvo que detenerse cuando las lágrimas le impidieron continuar.

Luego retomó la lectura y cerró con una frase breve: “Te amo. Dani”. Para descomprimir el momento, Maxi lanzó entre risas y lágrimas: “¿Para qué me invitan si me pongo así?”.

“¡Qué lindo! Me muero de amor”, gritó Wanda Nara, mientras sus compañeros se acercaban a abrazarlo.

Acto seguido, la conductora le preguntó si quería leer un poco más, pero él prefirió detenerse: “No, dejá ahí. Es difícil. Es un momento en el que Daniela está embarazada. En este estoy un poquito menos, pero estoy trabajando para ellas”.

>> Leer más: La indirecta de Maxi López a la China Suárez en "MasterChef": "Tatiana hay una sola"

La primicia que lanzó Maxi López

Cabe recordar que Daniela, su esposa, vive actualmente en Suiza junto a su hija y se encuentra embarazada de su segundo bebé. En varias oportunidades, Maxi expresó su deseo de poder reunir a toda su familia, tanto la que tiene en Europa como la que formó en Argentina junto a sus hijos con Wanda Nara.

En este sentido, para distender el clima, Wanda bromeó: “Qué buen cambio metió Maxi, tiene una novia que habla tantos idiomas. Escribió en español”. Fue entonces cuando López deslizó una primicia: “Bueno, tiene que empezar a practicar”, dando a entender que le gustaría que su esposa se instale en Argentina.

“Hay que tener la reunión. Tengo que reunirme con mi familia en Suiza y trabajar el 2026”, concluyó.