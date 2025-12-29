Lo filmaron cuando vandalizaba un área protegida y ahora pide disculpas: "Tengo una conducta intachable"

Escribió con pintura en aerosol una roca del Parque Nacional Nahuel Huapi y amenazó a quien lo filmaba. Ahora dijo que está dispuesto a "reparar el daño"

Un camionero que el pasado viernes fue filmado cuando vandalizaba con pintura en aerosol una roca del Parque Nacional Nahuel Huapi, ahora difundió un video en el que admite haber cometido "un error" y dijo que está dispuesto a "reparar el daño" que provocó.

"Tengo una conducta intachable, soy responsable y trabajador", sostuvo en el video que difundió Telefé.

El camionero, que posteriormente fue identificado como Gustavo Pérez, fue filmado en el momento en que realizaba una pintada con aerosol sobre formaciones rocosas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en el área de Valle Encantado sobre el río Limay.

Quien realizaba la filmación lo increpó: “¿Por qué hacés eso? No se puede", le dijo, a lo que el camionero le respondió: “¿Te molesta a vos?“. Y luego lo amenazó con arrojarle una piedra.

Vandalismo en un área protegida

La Intendencia del parque nacional señaló que la pintada constituye “una infracción grave a la normativa vigente que protege el patrimonio natural del área”, y se comunicó con la empresa dueña del camión que manejaba el hombre. "Tuvieron buena predisposición y comprensión de la gravedad del hecho”, indicaron, además de señalar que se comprometieron “a realizar la remediación ambiental del sitio afectado y a tomar las medidas correspondientes”.

El video de las disculpas

Finalmente, el camionero este lunes salió a disculparse públicamente a través de un video. "Mi nombre es Gustavo, soy el que hice la pintada sobre la piedra y pido disculpas por el error que cometí", indicó, y aseguró: "Estoy comprometido a ir a reparar el daño que hice, no tengo ningún problema, yo ya llevo 30 años arriba de camiones, tengo una conducta intachable, soy responsable y trabajador".

Y terminó el video asegurando: "Errores cometemos todos en la vida y de los errores se aprende".