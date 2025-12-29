La Capital | Información General | vandalismo

Lo filmaron cuando vandalizaba un área protegida y ahora pide disculpas: "Tengo una conducta intachable"

Escribió con pintura en aerosol una roca del Parque Nacional Nahuel Huapi y amenazó a quien lo filmaba. Ahora dijo que está dispuesto a "reparar el daño"

29 de diciembre 2025 · 21:46hs
Lo filmaron cuando vandalizaba un área protegida y ahora pide disculpas: Tengo una conducta intachable

Un camionero que el pasado viernes fue filmado cuando vandalizaba con pintura en aerosol una roca del Parque Nacional Nahuel Huapi, ahora difundió un video en el que admite haber cometido "un error" y dijo que está dispuesto a "reparar el daño" que provocó.

"Tengo una conducta intachable, soy responsable y trabajador", sostuvo en el video que difundió Telefé.

>> Leer más: Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

El camionero, que posteriormente fue identificado como Gustavo Pérez, fue filmado en el momento en que realizaba una pintada con aerosol sobre formaciones rocosas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en el área de Valle Encantado sobre el río Limay.

Quien realizaba la filmación lo increpó: “¿Por qué hacés eso? No se puede", le dijo, a lo que el camionero le respondió: “¿Te molesta a vos?“. Y luego lo amenazó con arrojarle una piedra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argenpoirot/status/2005087416085086406&partner=&hide_thread=false

Vandalismo en un área protegida

La Intendencia del parque nacional señaló que la pintada constituye “una infracción grave a la normativa vigente que protege el patrimonio natural del área”, y se comunicó con la empresa dueña del camión que manejaba el hombre. "Tuvieron buena predisposición y comprensión de la gravedad del hecho”, indicaron, además de señalar que se comprometieron “a realizar la remediación ambiental del sitio afectado y a tomar las medidas correspondientes”.

El video de las disculpas

Finalmente, el camionero este lunes salió a disculparse públicamente a través de un video. "Mi nombre es Gustavo, soy el que hice la pintada sobre la piedra y pido disculpas por el error que cometí", indicó, y aseguró: "Estoy comprometido a ir a reparar el daño que hice, no tengo ningún problema, yo ya llevo 30 años arriba de camiones, tengo una conducta intachable, soy responsable y trabajador".

Y terminó el video asegurando: "Errores cometemos todos en la vida y de los errores se aprende".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefenoticias/status/2005779871780290936&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
todo vacante en el quini 6, que cierra el ano con un pozo de $8.300 millones

Todo vacante en el Quini 6, que cierra el año con un pozo de $8.300 millones

un auto de coleccion de 180 mil dolares choco en buenos aires y quedo destruido

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

dos helicopteros chocaron en el aire en nueva jersey: un muerto y un herido

Dos helicópteros chocaron en el aire en Nueva Jersey: un muerto y un herido

Milagro de Navidad en Chubut

Nacieron trigemelas idénticas en Chubut: un caso excepcional que ocurre una vez en 100 millones

Ver comentarios

Las más leídas

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

¿Qué exarquero de Newells se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?

¿Qué exarquero de Newell's se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?

Lo último

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

Pese a que la echaron de Aptra, Pilar Smith fue a la cena de fin de año

Pese a que la echaron de Aptra, Pilar Smith fue a la cena de fin de año

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Jorgito Pérez estaba acusado de doble femicidio con pedido de perpetua, pero fue condenado a 20 años de cárcel por dos homicidios agravados
Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Por Andrés Abramowski

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales
La Ciudad

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico
La Ciudad

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo
Economía

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

El rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Política

El rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

¿Qué exarquero de Newells se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?

¿Qué exarquero de Newell's se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Ovación
Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025
OVACIÓN

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

Luisina Giovannini tuvo un año en ascenso en el tenis y la espera el Abierto de Australia

Luisina Giovannini tuvo un año en ascenso en el tenis y la espera el Abierto de Australia

Policiales
Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

Calor extremo en Rosario para despedir 2025: anticipan hasta 40° para el 31 de diciembre

Calor extremo en Rosario para despedir 2025: anticipan hasta 40° para el 31 de diciembre

Con un vuelo sanitario debutó la nueva pista del aeropuerto de Rosario

Con un vuelo sanitario debutó la nueva pista del aeropuerto de Rosario

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán es un lock-out
Política

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán es un lock-out

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad
Salud

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto
LA CIUDAD

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia en zona sudoeste
La Ciudad

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia en zona sudoeste

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 
LA CIUDAD

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 

El crimen de Jeremías Monzón: las claves del caso que conmociona a Santa Fe
Zoom

El crimen de Jeremías Monzón: las claves del caso que conmociona a Santa Fe

Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio
Política

Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo para el último sorteo del año
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo para el último sorteo del año

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
La Ciudad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Política

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Policiales

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Ovación

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
Información General

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: Estamos mucho más cerca
El Mundo

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat
La Región

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat