Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

La violenta colisión se produjo este lunes en Estado de Israel y España. Bomberos Zapadores tuvieron que cortar y plegar el techo del vehículo para sacar al herido

29 de diciembre 2025 · 09:20hs
Foto: Bomberos Zapadores

Foto: Bomberos Zapadores

Un fuerte choque entre dos autos, uno de los cuales volcó, se produjo este lunes a la mañana en Estado de Israel y España, en la zona sur de Rosario. Personal de Bomberos Zapadores tuvo que intervenir para rescatar a uno de los conductores que había quedado atrapado dentro del habitáculo.

Según indicaron voceros de Bomberos Zapadores, el siniestro vial ser produjo alrededor de las 6.30 entre un Volkswagen Up de color blanco y un Renault Clio. Como consecuencia del golpe, el segundo vehículo tumbó sobre uno de sus laterales y una de las dos personas que iban en su interior quedó atrapada, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Las fuentes indicaron que ese conductor manifestaba un fuerte dolor en las costillas. Los ocupantes del otro auto salieron ilesos de la colisión. Ante la situación de emergencia por la persona que había quedado atrapada, acudió al lugar personal del Cuartel Sur de Bomberos Zapadores.

Los rescatistas debieron utilizar herramientas hidráulicas con las cuales cortaron y plegaron el techo del auto. De esa forma, generaron un acceso seguro para extraer al hombre herido, quien luego fue trasladado por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) a un nosocomio.

La violenta colisión se produjo este lunes en Estado de Israel y España. Bomberos Zapadores tuvieron que cortar y plegar el techo del vehículo para sacar al herido

