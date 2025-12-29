La Capital | Zoom | Sofía La Reini Gonet

Sofía "La Reini" Gonet fue denunciada por tomar sol en topless

La carta documento "intima" a la influencer a que "cese en sus conductas exhibicionistas"

29 de diciembre 2025
Sofía La Reini Gonet fue denunciada por tomar sol en topless

La influencer Sofía "La Reini" Gonet recibió una carta documento a través de la cual la "intiman" a que "cese en sus conductas exhibicionistas", luego de que se conocieran fotos en las que se la puede ver tomando sol en topless.

Durante el fin de semana circularon en redes sociales fotos de La Reini tomando sol semidesnuda en una casa de un barrio privado de un amigo en la zona de Nordelta. El periodista Fede Flowers había publicado las imágenes pero, pese a que rápidamente las borró, no demoraron en replicarse en redes.

La carta documento que recibió la influencer fue enviada por una persona que se sintió incómoda con la situación y decidió llevarla a la Justicia, aunque no trascendió quién realizó la denuncia.

"Intimo a usted para que de forma inmediata, total y absoluta cese en sus conductas exhibicionistas. Del mismo modo para que se abstenga de seguir extralimitándose en sus dichos que reflejan total falta de responsabilidad relacional y del respeto que amerita", señala el documento, que además resalta: "Le recuerdo que usted está obligada contractualmente a preservar su imagen pública y reputación, a mantener en su vida privada una conducta ordenada y alejada de hechos que puedan ocasionarle descrédito público, escándalo, desprecio o ridículo".

2025-12-29 sofia gonet reini carta documento

“Por todo lo anterior, la presente intimación se cursa bajo apercibimiento de ocurrir al amparo jurisdiccional e instruir a nuestros letrados la promoción de las acciones civiles y/o penales que sean menester en procura del reconocimiento de nuestros justos derechos y como sociedad vulnerada en su intachable moral, ética y buenas costumbres”, indica el texto, que la propia participante de "MasterChef Celebrity" difundió en su cuenta de Instagram.

En el programa “Intrusos” indicaron que las fotos habrían sido tomadas dentro de un barrio privado de Zona Norte, y que su decisión de tomar sol en topless habría incomodado a vecinos del country.

