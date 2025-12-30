El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Leonardo Talamonti, que debutó en el Canalla, jugó en River e Italia, tras su retiro se dedicó a su ferretería en Álvarez, pero ahora tendrá un fuerte desafío en la Casildense con 9 de Julio de Arequito

En el mercado de pases de las ligas del interior comenzaron a surgir novedades que generan una importante repercusión, más aún cuando aparece un protagonista con recorrido en el fútbol profesional -como Fernando Belluschi a Federación, en la Interprovincial-. Y en este caso el que sacudió el ambiente de la Liga Casildense es nada menos que 9 de Julio de Arequito, que en la temporada 2026 tendrá a Leonardo Talamonti como conductor del equipo y con la firme intención de ir en busca de la gloria después de la seguidilla de títulos que obtuvo su archirrival y pentacampeón, Belgrano.

La llegada del exdefensor al Pulgón, que cuenta con Soledad Patorutti como fan número uno, se da con la meta de darle un toque de jerarquía al plantel desde la conducción por la extensa trayectoria que tiene, más allá de que en el fútbol no todo es lineal. Pero el exjugador oriundo de Álvarez y que se inició futbolísticamente en Central buscará entregar el conocimiento adquirido a lo largo de las décadas sumadas dentro del fútbol, ya sea a nivel nacional como en el Viejo Continente.

Cabe recordar que Talamonti se presentó en la sociedad del fútbol vistiendo la camiseta de Central, donde jugó más de cien partidos . Su rendimiento le permitieron pegar el salto a Italia y jugar en Lazio y luego regresó a la Argentina para vestir la camiseta de River -compartió equipo con Marcelo Gallardo, entre otros-. Después pasó por Atalanta hasta que su carrera pegó un giro cuando arribó a Sportivo Belgrano (Córdoba) y Atlanta hasta cerrar su carrera en 2017 jugando en Platense.

Tras colgar los botines Talamonti se instaló en su ferretería en Álvarez y se dedicó de lleno a trabajar en su negocio con el fin de alejarse un sólo un poco del fútbol. No del todo porque este deporte siempre lo acompañó y no sólo se convirtió en vicepresidente de Unión de Alvarez, sino que también fue anotado en la lista de buena fe del equipo Rojinegro.

El anuncio de 9 de Julio

Ahora el Oveja se tiró de lleno a volver al ruedo con fuerza en un club poderoso de la Casildense, en este caso como entrenador. "Presentamos a Leonardo Talamonti como nuevo director técnico de la primera división. Junto a sus ayudantes Matías Barbera y Sebastián Bartolini comenzamos una nueva etapa llena de ilusión y objetivos por cumplir, con el apoyo de toda nuestra gente", publicó la entidad de el Pulgón en sus redes sociales.

9 de Julio muchas veces es mencionado a nivel nacional ya que Soledad Pastorutti cada vez que habla de fútbol menciona al club del cual es hincha fanática. Tan es así que en reiteradas ocasiones declaró que “mi pasión mayor está en 9 de Julio, soy muy fanática. También soy de Boca y mi esposo es de Belgrano y de River. Por eso de fútbol no se habla, ja".