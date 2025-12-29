La Capital | La Ciudad | pirotecnia

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

La Brigada de Explosivos de la Policía de Santa Fe secuestró miles de artefactos de todo tipo que se ofrecían en la calle

29 de diciembre 2025 · 09:01hs
La pirotecnia fue hallada durante un operativo en Teniente Agneta al 4200.

Foto: Policía de Santa Fe.

La pirotecnia fue hallada durante un operativo en Teniente Agneta al 4200.

Una vecina del barrio Toba fue denunciada este domingo por venta de pirotecnia en el marco de un operativo con un resultado inusitado. La policía secuestró miles de artefactos explosivos y luminosos en un puesto callejero que ofrecía mercadería no habilitada en Rosario.

La mujer de 45 años fue la única persona identificada tras el decomiso de cientos de cajas y bolsas con productos de todo tipo en Teniente Agneta y Maradona. La lista de elementos va desde fosforitos y estrellitas hasta bases de misiles y tortas de fuegos artificiales.

El procedimiento comenzó con un aviso del Comando Radioeléctrico sobre la venta ilegal en la zona sudoeste de la ciudad. Ante la cantidad y variedad de artículos, la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional II se hizo cargo del inventario total y el decomiso.

Pirotecnia ilegal para todos los gustos

El puesto de pirotecnia funcionaba sobre una de las veredas de la calle Teniente Agneta, cerca del cruce con Esteban Maradona. Lorena G. estaba a cargo de atender al público detrás de un par de mesas de madera, debajo de dos gazebos desmontables de lona.

Pirotecnia Agneta 4200 3

Alrededor de las 13.20, un suboficial del Comando Radioeléctrico pidió asistencia de la Brigada de Explosivos para revisar la mercadería. Casi media hora después, los agentes especializados se encargaron de trasladar todos los elementos en la caja de una camioneta oficial.

>> Leer más: Rosario se sacudió a la medianoche por una batería impactante de fuegos artificiales

Los policías que inspeccionaron la mercadería encontraron 70 cajas con estrellitas, esferas explosivas, abejitas, triángulos y fosforitos. Por otro lado hallaron más de centenar de bolsas con romperportones, cañitas voladoras, petardos y huevos de dragón.

El reporte de productos secuestrados también se refiere a la comercialización de tortas de fuegos artificiales, lanzamisiles e incluso bengalas de humo. La mayoría de los elementos no están permitidos a nivel local.

¿Por qué esta prohibida la pirotecnia en Rosario?

La prohibición del uso, tenencia y comercialización de pirotecnia en Rosario se implementó en 2003. Veinte años más tarde, el Concejo flexibilizó la ordenanza correspondiente y permitió la utilización de artefactos que sólo tienen efectos visuales y no hacen ruido.

Pirotecnia Agneta 4200 2

Actualmente, la normativa no permite elementos con mechas ni los que se encienden por combustión o fricción. Además del daño a la salud de personas con trastornos del espectro autista (TEA) y animales domésticos, la regulación indica que este tipo de productos ponen en riesgo la seguridad de la población, tanto de quienes las manipulan como de transeúntes y vecinos.

Recientemente, los ediles iniciaron una revisión del Código de Convivencia Ciudadana con el fin de aplicar multas mayores para disuadir a quienes usan pirotecnia. El proyecto mantiene sanciones con el decomiso de la mercadería y las clausuras de comercios por un plazo máximo de 90 días en los locales denunciados. Si la infracción ocurre durante actividades masivas en la vía pública, las actas recaen sobre los organizadores o responsables de esos encuentros.

Noticias relacionadas
Los perros y gatos, entre otras mascotas domésticas, padecen los estruendos de la pirotecnia tanto o peor que los recién nacidos.

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Fuerte choque en zona sur. El rescate de uno de los ocupantes del auto volcado.

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Accidente en las vías en zona sur. Este lunes a la madrugada un tren arrolló a una mujer

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren en zona sur

Incertidumbre generalizada. Aumentan los casos de ansiedad extrema. 

Salud mental: advierten un notorio incremento de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía digital

Ver comentarios

Las más leídas

Un campeón con Newells y una joya de Central se unen en el club de su pueblo natal

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Lo último

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren en zona sur

El siniestro sucedió este lunes a la madrugada en las vías del Ferrocarril Mitre y Avellaneda. La víctima fue derivada al Heca.

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren en zona sur
Javkin cierra el año del Tricentenario con un anuncio histórico y una obra clave en el Mangrullo

Javkin cierra el año del Tricentenario con un anuncio histórico y una obra clave en el Mangrullo

Robo con inhibidores de alarmas: detuvieron a dos sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: detuvieron a dos sospechosos en el Paseo Pellegrini

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste
La Ciudad

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales

Comercio: el municipio destacó la recuperación de la ocupación de locales a un 90%

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Comercio: el municipio destacó la recuperación de la ocupación de locales a un 90%

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un campeón con Newells y una joya de Central se unen en el club de su pueblo natal

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Ovación
Sin el atletismo no hubiera llegado a lo que soy y ganar el Mundial fue un logro enorme

Por Rodolfo Parody
Ovación

"Sin el atletismo no hubiera llegado a lo que soy y ganar el Mundial fue un logro enorme"

Sin el atletismo no hubiera llegado a lo que soy y ganar el Mundial fue un logro enorme

"Sin el atletismo no hubiera llegado a lo que soy y ganar el Mundial fue un logro enorme"

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de un conocido: Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de un conocido: Gastón Ávila

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Policiales
Robo con inhibidores de alarmas: detuvieron a dos sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: detuvieron a dos sospechosos en el Paseo Pellegrini

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

La Ciudad
Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto
LA CIUDAD

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 

Salud mental: advierten un notorio incremento de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía digital

Salud mental: advierten un notorio incremento de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía digital

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
Información General

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: Estamos mucho más cerca
El Mundo

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat
La Región

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe
politica

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende
OVACIÓN

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe
Política

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera"

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos
La Ciudad

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026
Información General

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi
Economía

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto
politica

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: cuatro casos en 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: cuatro casos en 2025

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Por Tomás Barrandeguy
la region

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato hasta fines de 2027
OVACIÓN

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato hasta fines de 2027