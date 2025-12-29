Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

La Brigada de Explosivos de la Policía de Santa Fe secuestró miles de artefactos de todo tipo que se ofrecían en la calle

La pirotecnia fue hallada durante un operativo en Teniente Agneta al 4200.

Una vecina del barrio Toba fue denunciada este domingo por venta de pirotecnia en el marco de un operativo con un resultado inusitado. La policía secuestró miles de artefactos explosivos y luminosos en un puesto callejero que ofrecía mercadería no habilitada en Rosario.

La mujer de 45 años fue la única persona identificada tras el decomiso de cientos de cajas y bolsas con productos de todo tipo en Teniente Agneta y Maradona . La lista de elementos va desde fosforitos y estrellitas hasta bases de misiles y tortas de fuegos artificiales.

El procedimiento comenzó con un aviso del Comando Radioeléctrico sobre la venta ilegal en la zona sudoeste de la ciudad. Ante la cantidad y variedad de artículos, la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional II se hizo cargo del inventario total y el decomiso.

El puesto de pirotecnia funcionaba sobre una de las veredas de la calle Teniente Agneta , cerca del cruce con Esteban Maradona. Lorena G. estaba a cargo de atender al público detrás de un par de mesas de madera, debajo de dos gazebos desmontables de lona.

Pirotecnia Agneta 4200 3 Foto: Policía de Santa Fe.

Alrededor de las 13.20, un suboficial del Comando Radioeléctrico pidió asistencia de la Brigada de Explosivos para revisar la mercadería. Casi media hora después, los agentes especializados se encargaron de trasladar todos los elementos en la caja de una camioneta oficial.

Los policías que inspeccionaron la mercadería encontraron 70 cajas con estrellitas, esferas explosivas, abejitas, triángulos y fosforitos. Por otro lado hallaron más de centenar de bolsas con romperportones, cañitas voladoras, petardos y huevos de dragón.

El reporte de productos secuestrados también se refiere a la comercialización de tortas de fuegos artificiales, lanzamisiles e incluso bengalas de humo. La mayoría de los elementos no están permitidos a nivel local.

¿Por qué esta prohibida la pirotecnia en Rosario?

La prohibición del uso, tenencia y comercialización de pirotecnia en Rosario se implementó en 2003. Veinte años más tarde, el Concejo flexibilizó la ordenanza correspondiente y permitió la utilización de artefactos que sólo tienen efectos visuales y no hacen ruido.

Pirotecnia Agneta 4200 2 Foto: Policía de Santa Fe.

Actualmente, la normativa no permite elementos con mechas ni los que se encienden por combustión o fricción. Además del daño a la salud de personas con trastornos del espectro autista (TEA) y animales domésticos, la regulación indica que este tipo de productos ponen en riesgo la seguridad de la población, tanto de quienes las manipulan como de transeúntes y vecinos.

Recientemente, los ediles iniciaron una revisión del Código de Convivencia Ciudadana con el fin de aplicar multas mayores para disuadir a quienes usan pirotecnia. El proyecto mantiene sanciones con el decomiso de la mercadería y las clausuras de comercios por un plazo máximo de 90 días en los locales denunciados. Si la infracción ocurre durante actividades masivas en la vía pública, las actas recaen sobre los organizadores o responsables de esos encuentros.