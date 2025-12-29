La Capital | Zoom | Romina Uhrig

Romina Uhrig habló de sus adicciones: "Muchísimas personas del medio te empiezan a convidar cosas"

En una entrevista con Infama, la ex participante relató el difícil proceso personal que atravesó tras el éxito de Gran Hermano 2022

29 de diciembre 2025 · 14:17hs
El paso por la casa de Gran Hermano no siempre garantiza el éxito absoluto ni el salto a la abundancia económica. En este sentido, Romina Uhrig, participante de la edición 2022, realizó en las últimas horas una confesión que sorprendió a los seguidores del reality. La ex jugadora habló por primera vez sobre las adicciones que sufrió tras salir del programa.

Cabe recordar que, luego de su paso por la casa más famosa del país, Uhrig participó en Bailando por un Sueño 2023, se separó de su esposo Walter Festa, exintendente de Moreno, formó parte del canal de streming "Se picó" y tuvo diversas apariciones en televisión como panelista invitada. Además, en el día a día comparte en redes sociales su vida cotidiana junto a sus tres hijas. De hecho, hace pocos meses celebró el cumpleaños número 15 de una de ellas, evento al que asistieron varias figuras del reality show.

Ahora, la ex participante de Gran Hermano eligió el ciclo Infama para contar su historia. Allí, Romina Uhrig entre lágrimas, relató el difícil proceso personal que atravesó tras el éxito obtenido en el reality.

Qué dijo Romina Uhrig

“Fue un momento de caída, de mucho dolor”, comenzó diciendo Romina Uhrig. Al recordar su salida de la casa de Gran Hermano, la ex diputada, explicó que la fama y la exposición fueron abrumadoras. “Uno sabe dónde se mete, pero no se imagina las consecuencias ni las cosas que te pueden inventar. De mí se dijeron muchísimas cosas”, aseguró.

Según contó, todo lo que se dijo públicamente tuvo “consecuencias” en ella. “Mi papá se llevaba a mis hijas y empecé a salir. En mis 35 años de vida no había hecho lo que hice en esos dos años”, contó.

En este sentido, la ex participante relató cómo eran sus noches tras su salida de Gran Hermano. “En la noche me encontré con muchísima gente y ahí fui muy frágil. Muchísimas personas del medio que te empiezan a convidar cosas”, confesó. Y explicó: “No quería que se terminara más la noche, ya estaba pensando en el fin de semana siguiente”.

Ante la pregunta de la periodista, Romina reveló que comenzó a consumir pastillas y MD. “Nunca me animé a probar nada más, pero no quería salir si no tenía eso. Empezaba a buscar y, si no conseguía, me ponía de cierta forma agresiva”, reconoció.

“Me cuido mucho, amo a mis hijas, sé la madre que soy, pero no lo pude manejar. Siempre me creí fuerte y pasé por otras cosas feas y la verdad es que no lo pude manejar”, confesó.

Finalmente, contó que logró salir de esa etapa. Detalló que una amiga le recomendó un psiquiatra y que decidieron medicarla mientras continuaba con su trabajo en streaming.

“Yo iba a "Se picó" y Gastón (Trezeguet) me preguntaba si estaba bien porque me veía muy tranquila”, confesó.

