Seguridad acuática: qué hacer para evitar ahogamientos en niños y adultos este verano

El Dr. Alberto Davidovich alerta: el ahogamiento es silencioso y ocurre en segundos. Cercos, portones seguros, chalecos, zonas habilitadas y guardavidas.

30 de diciembre 2025 · 10:07hs
Seguridad acuática: qué hacer para evitar ahogamientos en niños y adultos este verano

Durante los meses de verano, las altas temperaturas impulsan a miles de personas a buscar alivio en piletas, ríos y playas. Sin embargo, este contexto también incrementa el riesgo de accidentes por inmersión, una de las principales causas de lesiones graves y muertes evitables en esta época del año. Desde Emerger, la prevención se presenta como la herramienta más eficaz para cuidar la salud y evitar situaciones críticas.

“El ahogamiento es un evento silencioso y rápido, que muchas veces ocurre en segundos y sin llamados de auxilio visibles”, explica el Dr. Alberto Davidovich, Director Médico de Emerger. Por este motivo, la supervisión permanente de adultos responsables es una de las recomendaciones centrales, especialmente cuando se trata de niños y niñas. Estar cerca del agua no implica necesariamente estar atentos: la observación debe ser constante y activa.

Piscinas: medidas de seguridad básicas

En el caso de las piscinas, es fundamental que cuenten con medidas de seguridad adecuadas como cercos perimetrales, portones con cierre automático y elementos de rescate accesibles. Además, se aconseja evitar juegos bruscos, corridas en bordes mojados y el ingreso al agua bajo los efectos del alcohol o el cansancio extremo. “La combinación de calor, deshidratación y consumo de alcohol aumenta significativamente el riesgo de accidentes”, advierte Davidovich.

Ríos y mar: respetar señales y condiciones

Los ríos y el mar presentan desafíos adicionales. Las corrientes, el oleaje y los cambios repentinos en la profundidad pueden sorprender incluso a personas con experiencia. Desde Emerger se recomienda ingresar solo en zonas habilitadas, respetar las indicaciones de guardavidas y evitar nadar en soledad. En aguas naturales, conocer el entorno y las condiciones climáticas antes de entrar al agua puede marcar la diferencia.

Educación y cultura de cuidado

La prevención también incluye la educación. Enseñar a niños y adolescentes nociones básicas de seguridad acuática y natación, así como fomentar el uso de chalecos salvavidas en actividades recreativas, son acciones que reducen significativamente los riesgos. “No se trata de generar miedo, sino de promover conductas responsables y conscientes”, señala el Director Médico.

Emerger, con su experiencia en atención prehospitalaria y respuesta ante emergencias, observa cada verano un aumento de intervenciones vinculadas a incidentes acuáticos. Por eso, el mensaje es claro: la mayoría de los ahogamientos pueden prevenirse con información, atención y decisiones responsables. Disfrutar del agua de forma segura es posible cuando la prevención ocupa un lugar central en cada salida y cada actividad recreativa.

