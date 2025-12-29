La Capital | Policiales | inhibidores de alarmas

Robo con inhibidores de alarmas: detuvieron a dos sospechosos en el Paseo Pellegrini

Los presuntos ladrones iban a bordo de una Volkswagen Amarok. Un joven denunció que le abrieron su auto sobre calle Corrientes

29 de diciembre 2025 · 07:33hs
Los acusados tenían seis inhibidores de alarmas en la pick up.

Foto: Policía de Santa Fe.

Los acusados tenían seis inhibidores de alarmas en la pick up.

La policía rosarina capturó este domingo a dos hombres por un supuesto intento de robo con inhibidores de alarmas. Según la versión preliminar, los delincuentes cayeron en el corazón del Paseo Pellegrini cuando trataban de alejarse del sitio donde los acusaron.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 21.30 y concluyó con el secuestro de seis dispositivos para abrir vehículos a bordo de una Volkswagen Amarok. Los investigadores creen que los detenidos utilizaban estos elementos para meterse adentro de los autos estacionados a pocas cuadras de uno de los principales corredores gastronómicos de la ciudad.

La búsqueda de los presuntos ladrones comenzó con el testimonio de un hombre de 38 años que los había visto mientras revisaban los coches en Corrientes y Pasco. En base a la descripción de la vestimenta y la pick que utilizaban, la Brigada Motorizada los interceptó sobe avenida Pellegrini.

Intento de robo con inhibidores de alarmas

Alberto C. tiene 34 años y fue demorado junto a Rubén P. (39) mientras viajaban en la camioneta antes mencionada. Luego de la aprehensión, un joven de 23 años denunció que le habían abierto su automóvil con un inhibidor.

Inhibidores Pellegrini Corrientes 6

Los sospechosos no sólo contaban con dispositivos similares a los que mencionaron testigos y víctimas en el cruce de avenida Pellegrini y Corrientes. Las fuerzas de seguridad provinciales también hallaron una batería de handy y tres trabas de seguridad durante la requisa del vehículo.

>> Leer más: Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza

Los agentes a cargo del operativo no hallaron dinero ni elementos de valor dentro de la camioneta. En esta instancia sólo se registró una denuncia contra los detenidos por un intento de robo durante este fin de semana.

Inhibidores Pellegrini Corrientes 5

Tanto los inhibidores como el resto de la evidencia quedó a disposición de la Justicia provincial para continuar con la investigación. En tanto, los acusados fueron trasladados a la comisaría 2ª junto con la Amarok gris en la que circulaban.

El joven baleado en la madrugada  está en el hospital Eva Peron.

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Boscan Bracho, alias Yiyi que fue capturado en Corrientes en 2023

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Jefiner de 26 años es la principal sospechosa de un ataque apuñaladas contra un amigo en Empalme Graneros

Empalme Graneros: una mujer fue detenida por apuñalar a un amigo

La PDI actuo en zona norte para detener a un hombre de 48 años por un caso de abuso sexual agravado.

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren en zona sur

El siniestro sucedió este lunes a la madrugada en las vías del Ferrocarril Mitre y Avellaneda. La víctima fue derivada al Heca.

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren en zona sur
Javkin cierra el año del Tricentenario con un anuncio histórico y una obra clave en el Mangrullo

Javkin cierra el año del Tricentenario con un anuncio histórico y una obra clave en el Mangrullo

