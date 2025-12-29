Robo con inhibidores de alarmas: detuvieron a dos sospechosos en el Paseo Pellegrini

Los presuntos ladrones iban a bordo de una Volkswagen Amarok. Un joven denunció que le abrieron su auto sobre calle Corrientes

La policía rosarina capturó este domingo a dos hombres por un supuesto intento de robo con inhibidores de alarmas . Según la versión preliminar, los delincuentes cayeron en el corazón del Paseo Pellegrini cuando trataban de alejarse del sitio donde los acusaron.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 21.30 y concluyó con el secuestro de seis dispositivos para abrir vehículos a bordo de una Volkswagen Amarok . Los investigadores creen que los detenidos utilizaban estos elementos para meterse adentro de los autos estacionados a pocas cuadras de uno de los principales corredores gastronómicos de la ciudad.

La búsqueda de los presuntos ladrones comenzó con el testimonio de un hombre de 38 años que los había visto mientras revisaban los coches en Corrientes y Pasco . En base a la descripción de la vestimenta y la pick que utilizaban, la Brigada Motorizada los interceptó sobe avenida Pellegrini.

Alberto C. tiene 34 años y fue demorado junto a Rubén P. (39) mientras viajaban en la camioneta antes mencionada. Luego de la aprehensión, un joven de 23 años denunció que le habían abierto su automóvil con un inhibidor .

Inhibidores Pellegrini Corrientes 6 Foto: Policía de Santa Fe.

Los sospechosos no sólo contaban con dispositivos similares a los que mencionaron testigos y víctimas en el cruce de avenida Pellegrini y Corrientes. Las fuerzas de seguridad provinciales también hallaron una batería de handy y tres trabas de seguridad durante la requisa del vehículo.

>> Leer más: Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza

Los agentes a cargo del operativo no hallaron dinero ni elementos de valor dentro de la camioneta. En esta instancia sólo se registró una denuncia contra los detenidos por un intento de robo durante este fin de semana.

Inhibidores Pellegrini Corrientes 5 Foto: Policía de Santa Fe.

Tanto los inhibidores como el resto de la evidencia quedó a disposición de la Justicia provincial para continuar con la investigación. En tanto, los acusados fueron trasladados a la comisaría 2ª junto con la Amarok gris en la que circulaban.