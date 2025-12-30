La Capital | Ovación | Asociación del Fútbol Argentino

AFAgate: fue allanada la vivienda de un empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia

Por orden de la Justicia, además de la investigación que se lleva adelante a Javier Faroni, también se allanaron las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino y del predio de Ezeiza

30 de diciembre 2025 · 10:18hs
Investigados. El empresario Javier Faroni estaría vinculado a Claudio "Chiqui" Tapia.

Investigados. El empresario Javier Faroni estaría vinculado a Claudio "Chiqui" Tapia.

La Justicia federal allanó este martes por la mañana la vivienda de Javier Faroni, empresario teatral vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, en el marco de una investigación por el presunto desvío de varios millones de dólares al exterior. En el mismo momento también se hizo lo mismo en las sedes de la AFA y el predio de Ezeiza,

El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en un barrio cerrado de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. Durante el operativo, los investigadores buscaban contratos, computadoras y otros dispositivos electrónicos que podrían resultar de interés para la causa.

Antes de llevar a cabo el allanamiento, la Justicia había dispuesto la prohibición de salida del país para Faroni como parte de las medidas adoptadas en el expediente.

Cabe resaltar que la causa se originó a partir de una investigación en Estados Unidos que analiza el manejo de fondos vinculados a la AFA. En ese contexto, Faroni aparece relacionado con la empresa TourProdEnter, que administró en el exterior alrededor de 260 millones de dólares pertenecientes a la entidad afista.

Millones de dólares

De acuerdo a las investigaciones realizadas, alrededor de 42 millones de dólares habrían sido desviados hacia un entramado de empresas que, de acuerdo con la investigación, serían presuntamente ficticias.

TourProdEnter fue inscripta en la ciudad de Miami por Érica Gillette, esposa de Faroni. La firma habría tenido a su cargo la administración de contratos internacionales vinculados a la selección argentina, algo que motivó centrar el análisis de parte de la Justicia estadounidense y argentina.

