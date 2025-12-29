La Capital | Política | Justicia

La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich

Tras una acción de amparo presentada por el Cels, se consideró que la medida pone en jaque el derecho a la protesta social

29 de diciembre 2025 · 18:59hs
La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich

El juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declaró este lunes la nulidad del llamado “protocolo antipiquetes” que puso en práctica la exministra de Seguridad Patricia Bullrich hace dos años para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle.

Para declarar la nulidad del marco de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales establecido mediante la resolución 943/2023, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.

>> Leer más: Congreso: 2025 se despide con el récord de menor producción de leyes en una década

Cormick sostuvo en el fallo, en línea con el organismo civil y de Derechos Humanos, que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.

El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.

El juez consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretada como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez.

Protestas callejeras

La sentencia de Cormick vuelve a colocar en la esfera del juez (y no la de un funcionario del Poder Ejecutivo ni la de un jefe policial) la decisión de ordenar o no la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.

El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquetes habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.

Según expresó Cormick, estas tareas (muchas veces realizadas por agentes encubiertos vestidos de civil) vulneran la ley de inteligencia nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.

Represión sin distinciones

En tanto, el magistrado detalló que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados), que requieren una protección especial.

Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal.

De todos modos, el gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia.

La semana pasada, el mismo magistrado había dictado un fallo conminando al gobierno a cumplir con lo dispuesto en la ley de financiamiento universitario.

Noticias relacionadas
Luego del escándalo por el caso en Estados Unidos y su banca en el Senado, Villaverde enfrenta una demanda en Río Negro.

La Justicia embargó el sueldo de la diputada Lorena Villaverde

afirman que la suspension de trenes a cordoba y tucuman son un lock-out patronal

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán son un lock-out patronal

cristina kirchner presenta una lenta recuperacion y seguira internada

Cristina Kirchner presenta "una lenta recuperación" y seguirá internada

presupuesto 2026: el rector de la unr critico a losada y galaretto por votar el ajuste a la educacion

Presupuesto 2026: el rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Ver comentarios

Las más leídas

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Lo último

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán son un lock-out patronal

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán son un lock-out patronal

Calor extremo en Rosario para despedir 2025: anticipan hasta 40° para el 31 de diciembre

Calor extremo en Rosario para despedir 2025: anticipan hasta 40° para el 31 de diciembre

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Durante más de tres años, Juan Andrés Zurvera montó un estudio jurídico falso, utilizó firmas apócrifas de jueces y camaristas y engañó a decenas de víctimas con causas que nunca existieron. Terminó preso, y en la audiencia imputativa se quebró ante el fiscal
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Engaño en un local céntrico: imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales

Engaño en un local céntrico: imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Por Andrés Abramowski

Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
La Ciudad

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Ajuste previsional: los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo
Economía

Ajuste previsional: los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Presupuesto 2026: el rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Política

Presupuesto 2026: el rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

¿Qué exarquero de Newells se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?

¿Qué exarquero de Newell's se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?

Ovación
Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025
OVACIÓN

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

Luisina Giovannini tuvo un año en ascenso en el tenis y la espera el Abierto de Australia

Luisina Giovannini tuvo un año en ascenso en el tenis y la espera el Abierto de Australia

Policiales
Engaño en un local céntrico: imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales

Engaño en un local céntrico: imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

La Ciudad
Calor extremo en Rosario para despedir 2025: anticipan hasta 40° para el 31 de diciembre
La Ciudad

Calor extremo en Rosario para despedir 2025: anticipan hasta 40° para el 31 de diciembre

La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario

La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 
LA CIUDAD

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 

La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales

Javkin cierra el año del Tricentenario con un anuncio histórico y una obra clave en el Mangrullo

Javkin cierra el año del Tricentenario con un anuncio histórico y una obra clave en el Mangrullo

El crimen de Jeremías Monzón: las claves del caso que conmociona a Santa Fe
Zoom

El crimen de Jeremías Monzón: las claves del caso que conmociona a Santa Fe

Comercio: el municipio destacó la recuperación de la ocupación de locales a un 90%

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Comercio: el municipio destacó la recuperación de la ocupación de locales a un 90%

Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio
Política

Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
La Ciudad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Política

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Policiales

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Ovación

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
Información General

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: Estamos mucho más cerca
El Mundo

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"