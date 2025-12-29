La Capital | Política | Cristina

Cristina Kirchner presenta "una lenta recuperación" y seguirá internada

El nuevo parte médico indicó que la expresidenta comenzó "con ingesta de semisólidos con buena tolerancia"

29 de diciembre 2025 · 18:38hs
Cristina Kirchner presenta una lenta recuperación y seguirá internada

La expresidenta Cristina Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada y presenta una "lenta recuperación del íleo posoperatorio", sostuvo el sanatorio Otamendi en un nuevo parte médico.

La institución detalló además que la paciente "se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso" y que comenzó "con ingesta de semisólidos con buena tolerancia".

"De no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico", finalizó el parte firmado por la directora médica del Otamendi, Marisa Lanfranconi.

Cristina Kirchner cumplió este lunes más de una semana internada en el sanatorio porteño tras ser operada por una apendicitis que tuvo complicaciones debido a un íleo postoperatorio, y en los últimos dos días no se habían comunicaron novedades sobre su estado de salud hasta este parte difundido en la tarde de este lunes.

Íleo posoperatorio

Según el comunicado anterior, que se había emitido el viernes pasado, la titular del Partido Justicialista continuaba hospitalizada debido a que presentaba "síntomas compatibles con íleo posoperatorio”, un cuadro que implica ausencia transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.

La exmandataria se encuentra alojada en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena y la Navidad, ya que ingresó el domingo 22.

En estos días recibió la visita de familiares directos, como su hijo Máximo Kirchner, mientras que en las puertas del sanatorio suelen permanecer militantes para manifestarle su apoyo y además protestar con pancartas contra la prisión domiciliaria que cursa tras ser condenada en la causa Vialidad.

Durante más de tres años, Juan Andrés Zurvera montó un estudio jurídico falso, utilizó firmas apócrifas de jueces y camaristas y engañó a decenas de víctimas con causas que nunca existieron. Terminó preso, y en la audiencia imputativa se quebró ante el fiscal
