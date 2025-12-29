La Capital | La Ciudad | TGI

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15% de descuento anual

La Municipalidad de Rosario habilitó desde este lunes el pago anual de la Tasa General de Inmuebles. Además del descuento, se evitan los aumentos

29 de diciembre 2025 · 10:32hs
A partir de este lunes 29 de diciembre y hasta el 18 de febrero, la Municipalidad de Rosario habilitó el pago anticipado de la Tasa General de Inmuebles (TGI) del año 2016 con un descuento del 15%.

Además del descuento, un punto importante es que quienes opten por esta modalidad de pago evitarán cualquier tipo de variable y no deberán realizar más gestiones de pago por el resto del año.

En el caso de las personas adheridas al sistema de homebanking, podrán ingresar de forma directa y allí podrán visualizar la opción de pago anual de la TGI, con el descuento del 15%.

Durante estos días tendrán disponibles el monto de pago anual con descuento, y el monto del mes de enero. Si abonan el monto anual, el resto de las boletas desaparecerán el transcurso del año y no deberán realizar ningún tipo de trámite extra.

Quienes aún no estén adheridos al homebanking, para poder acceder a dicho beneficio podrán ingresar a través de rosario.gob.ar a 'Pagar TGI', con número de cuenta y código de gestión personal.

Una vez generado el pago anticipado se podrá abonar con tarjeta de débito o crédito (en un pago), mediante Volante Electrónico de Pago (VEP), débito en cuenta bancaria o imprimiendo la boleta de manera presencial. Además, quienes cuenten con código de pago, ya tendrán generado el cupón de pago anual para poder abonarlo en cualquier Santa Fe Servicios, Muni Pago, Pago Fácil o Rapi Pago.

Por otra parte, para las personas que aun no se encuentran adheridas a la boleta digital, lo pueden hacer mediante rosario.gob.ar o chatear con MuniBot y generar el cupón de pago. Además, también se puede abonar de manera presencial con el código de pago electrónico en cualquier MuniPagos, Santa Fe Servicios, Pago Fácil o Rapipagos.

Descuentos en impuestos provinciales por "Buen contribuyente"

La Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API) anunció que los contribuyentes que se encuentren al día con sus impuestos podrán conservar los beneficios vigentes de “Buen contribuyente” para el año entrante.

>> Leer más: Contribuyentes al día pueden acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Aquellos contribuyentes que no registren deudas hasta el 31 de diciembre, contarán con un 20 % de descuento en el Impuesto Inmobiliario, además de estar eximidos del pago de la sexta cuota.

Estos beneficios se suman a los establecidos en la ley tributaria 2026, que contemplan para aquellos que realicen el pago total anual, un 35 % de descuento y alcanzando por combinación ("Buen Contribuyente" + pago anual + eximición sexta cuota) un 56 % de descuento.

También, los buenos contribuyentes podrán combinar el beneficio del 15 % de descuento en cada cuota, otorgado a quienes adhieran al débito automático. En este caso ("Buen Contribuyente" + débito automático) el descuento alcanza un 46 % de descuento.

Para la patente automotor se mantienen los beneficios de 2025. Quienes realicen el pago total anual tendrán un 35 % de descuento, mientras que quienes opten por el débito automático tendrán un 15 % de descuento en cada cuota.

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

En lo que va del año se registraron 13 casos positivos. Cómo se transmite la enfermedad. El Ministerio de Salud pide a la población tomar recaudos

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

