La Capital | Salud | hantavirus

Hantavirus: cómo se contagia, cuáles son los síntomas y las medidas para prevenir la enfermedad

Ante la expansión del brote a lo largo de todo el país, las autoridades sanitarias reforzaron las recomendaciones para evitar el contagio

29 de diciembre 2025 · 13:30hs
En lo que va del año se registraron 13 casos positivos de hantavirus

En lo que va del año se registraron 13 casos positivos de hantavirus

El hantavirus volvió a encender las alertas sanitarias en Argentina tras la reciente oleada de casos positivos. Se trata de una enfermedad viral grave que se transmite al ser humano a través de roedores silvestres infectados y que puede derivar en cuadros respiratorios severos. Las autoridades de Salud difundieron una serie de medidas de prevención y remarcaron la importancia de reconocer los síntomas rápidamente.

La enfermedad por hantavirus es una zoonosis emergente causada por virus ARN de la familia Bunyaviridae. Los roedores silvestres actúan como reservorios naturales del virus, ya que cursan la infección de manera crónica y asintomática, eliminando el patógeno a través de la orina, la saliva y las heces.

La distribución regional muestra que el 64 % de los casos se concentró en la región Centro del país, el 21 % en el Noroeste, el 11 % en el Sur y el 5 % en el Noreste.

La principal vía de contagio al ser humano ocurre por la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en excretas secas de roedores infectados. También puede transmitirse por contacto directo de secreciones con mucosas conjuntivales, nasales o bucales, por mordeduras o por la ingesta de alimentos y agua contaminados.

En determinados casos, se registró transmisión de persona a persona, asociada al genotipo Andes del virus, aunque esta modalidad se presenta con menor frecuencia.

>> Leer más: Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Cuáles son los síntomas del hantavirus

La enfermedad suele comenzar con una fase inicial inespecífica que dura entre tres y siete días. En ese período aparecen síntomas que pueden confundirse con una gripe común:

  • Fiebre alta

  • Dolor muscular intenso

  • Cefalea

  • Escalofríos

  • Náuseas

  • Malestar general

Desde la segunda semana puede desarrollarse la fase cardiopulmonar, caracterizada por tos persistente, dificultad respiratoria progresiva y falta de aire. En los casos más graves se produce edema pulmonar y shock respiratorio, con un rápido deterioro del estado general.

Algunos pacientes también presentan dolor abdominal, vómitos o diarrea, lo que dificulta el diagnóstico inicial. Los estudios de laboratorio suelen mostrar disminución de plaquetas, un dato clave para evaluar la gravedad del cuadro y la necesidad de internación inmediata.

Zonas de riesgo y situaciones de contagio

La transmisión al ser humano ocurre con mayor frecuencia al ingresar en hábitats de roedores, tanto en áreas rurales como suburbanas. Las situaciones de mayor riesgo incluyen tareas laborales o recreativas, limpieza de galpones, depósitos o viviendas cerradas durante largos períodos y actividades en peridomicilios infestados.

En provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Salta y Entre Ríos, el hantavirus es una enfermedad endémica, por lo que las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente en zonas rurales.

>> Leer más: Alerta por hantavirus en Salta: ya son cinco las muertes en 2025 y refuerzan la prevención

Cómo prevenir el hantavirus

Hasta el momento no existe una vacuna para prevenir la hantavirosis, por lo que las medidas de higiene y control ambiental son fundamentales. El Ministerio de Salud recordó que el contagio ocurre al exponerse a partículas virales suspendidas en el aire, especialmente durante la limpieza de ambientes cerrados.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

  • Ventilar durante al menos una hora las viviendas cerradas antes de habitarlas

  • Usar guantes de goma gruesos para limpiar y desinfectarlos luego de su uso

  • Humedecer los ambientes antes de barrer para evitar levantar polvo

  • Limpiar superficies y muebles con paños humedecidos en solución clorada

  • Guardar alimentos en recipientes herméticos

  • Disponer la basura en contenedores cerrados

  • Sellar orificios que permitan el ingreso de roedores

  • Evitar la acumulación de objetos en desuso que puedan servir como refugio

Noticias relacionadas
Preocupación por el hantavirus en Salta

Hantavirus en Salta: ya son cinco las muertes en 2025 y refuerzan la prevención

como borrar tatuajes, y el ranking de los arrepentidos

Cómo borrar tatuajes, y el ranking de los arrepentidos

Resfrío, tos, malestar general, fiebre. Ante la duda hay que consultar al médico y concurrir con barbijo al sanatorio u hospital 

Rosario envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos de gripe H3N2K

mas precision, menos tiempo: la apuesta del hospital italiano por tecnologia de vanguardia

Más precisión, menos tiempo: la apuesta del Hospital Italiano por tecnología de vanguardia

Ver comentarios

Las más leídas

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Lo último

Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Newells quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero

Newell's quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Bartolacci cuestionó con dureza a los dos senadores radicales por Santa Fe que acompañaron el artículo del presupuesto de Milei que elimina pisos de financiamiento educativo y científico. Advirtió que la decisión traerá "dificultades" para el funcionamiento de las universidades públicas.
Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
La Ciudad

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Balance anual de los taxistas: Se perdieron casi 800 puestos, dice el sindicato
LA CIUDAD

Balance anual de los taxistas: "Se perdieron casi 800 puestos", dice el sindicato

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad
Salud

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
LA REGION

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

Ovación
Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes
OVACIÓN

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino

La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino

Policiales
Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

La Ciudad
Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea
La Ciudad

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Balance anual de los taxistas: Se perdieron casi 800 puestos, dice el sindicato

Balance anual de los taxistas: "Se perdieron casi 800 puestos", dice el sindicato

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Cómo quedará el Museo Castagnino con la remodelación: imágenes, inversión y obras

Cómo quedará el Museo Castagnino con la remodelación: imágenes, inversión y obras

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
La Ciudad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Política

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Policiales

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Ovación

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
Información General

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: Estamos mucho más cerca
El Mundo

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat
La Región

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe
politica

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende
OVACIÓN

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central