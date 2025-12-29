Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán es un lock-out patronal

La Fraternidad aseguró que el descarrilamiento del 20 de septiembre fue "la excusa ideal para impedir que se repongan los servicios"

El sindicato La Fraternidad advirtió que la cancelación de la circulación de los trenes de pasajeros de larga distancia hacia Tucumán y Córdoba es un lock-out patronal contra el sistema ferroviario.

“Nunca es grato dar malas noticias, y mucho menos en vísperas del Año Nuevo, pero nuestro anticipo sobre la cancelación de la circulación de los trenes a Córdoba y Tucumán se confirma”, sostuvo el gremio de maquinistas mediante un comunicado.

>> Leer más: Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba

Agregaron que en principio consideraron "acertada" la decisión del gobierno de reparar las vías luego el descarrilamiento del 20 de septiembre pasado del tren a Tucumán, pero afirmaron que "se ha convertido en la excusa ideal para impedir que se repongan los servicios”.

El sindicato que lidera Omar Maturano lamentó que así “se configura el lock-out, contra los trenes de pasajeros (larga distancia), privando de esta manera a miles de usuarios la posibilidad de transportarse a costos accesibles para la gente que menos tiene”.

“Todos los argentinos debemos defender la continuidad de estos servicios, porque es defender nuestras soberanía”, finalizó La Fraternidad.