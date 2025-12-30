La Capital | Ovación | Central

Central: dos festejos auriazules en la década del 70 entre Navidad y Año Nuevo

Central tuvo en el medio de las fiestas de 1973 y 1974 dos momentos importantes en su historia que todavía perduran en la memoria de sus hinchas.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

30 de diciembre 2025 · 06:47hs
El equipo de Central que se coronó campeón del Nacional 1973 el 29 de diciembre de ese año.

En la década del 70, en el fútbol argentino, Central participó de dos torneos: el Metropolitano y el torneo Nacional, que era más inclusivo ya que sumaba a los campeones de las ligas más importantes del interior. Había un calendario muy extenso y esto hacía que las definiciones de los campeonatos oficiales se tengan que jugar entre Navidad y Año Nuevo.

Los años 1973 y 1974 fueron muy especiales para Central. En el primero, los de Arroyito fueron campeones del Nacional. Y en el segundo, si bien los medios lo consagraron campeón argentino, lo que ganaron los canallas no fue un título oficial.

Central bajo la batuta de Timoteo

El 29 de diciembre de 1973 Central conquistó el Torneo Nacional de ese año al empatar 1 a 1 ante San Lorenzo en lacancha de River (neutral). El gol canalla lo hizo Roberto Cabral a los 19, mientras que Héctor Scotta a los 83’ igualó para el Ciclón.

Pero con el empate al equipo dirigido por Carlos Timoteo Griguol le alcanzó para quedarse con el cuadrangular final por el título, ya que había ganado los dos partidos anteriores. El primero fue el 19 de diciembre por 3 a 1 contra River, en la cancha de Newell’s, con goles de J. J. López, en contra de su valla, Cabral y Ramón Bóveda.

Y el segundo el 23 de diciembre, por 2 a 1 ante Atlanta, en la cancha de Boca. Los tantos fueron anotados por Eduardo Solari y Carlos Aimar, ambos de cabeza.

Un título que no es oficial

Durante 1974 el fútbol oficial culminó el penúltimo día del año. Se disputaron dos torneos de liga con los mismos derechos estadísticos. Primero se desarrolló el Metropolitano con un formato parecido al de las últimas dos ediciones de la Copa de la Liga (dos zonas donde en lugar de definirse el título a través de playoffs se hizo mediante una rueda final). Los dos primeros clasificaban a una rueda final que se jugó en cancha neutral según lo estipulado en el punto 11 del Boletín oficial de AFA del 6 de diciembre de 1973.

Los dos primeros de la zona A fueron Central y Huracán. Mientras que Newell’s y Boca fueron 1º y 2º en la Zona B. Disputaron una rueda final ganada por Newell’s, el 2 de junio de 1974 al empatar 2 a 2 en la cancha de Central. Los canallas fueron los subcampeones del Metropolitano 1974.

En el segundo semestre de 1974 se jugó el campeonato Nacional, también considerado como torneo de Liga. Participaron los 18 del Metro y 18 del interior. Hubo cuatro zonas de nueve equipos, todos contra todos, más dos interzonales. Los dos primeros clasificaban a una rueda final, pero a una sola rueda, en cancha neutral.

De hecho, Central y Newell’s cuando jugaron en Rosario lo hicieron en la cancha del otro: los canallas jugaban en el Parque y los leprosos en Arroyito. En ese Nacional 1974 el campeón fue San Lorenzo y el subcampeón nuevamente Central.

Ese año la AFA decidió que la clasificación a la Copa Libertadores para los dos cupos de Argentina sería a través de un cuadrangular entre campeones y subcampeones de Metro y Nacional, según el boletín oficial del 8/5/74. Como Central fue subcampeón de ambos torneos, el llamado “Torneo Reducido para clasificar a dos equipos a la Copa Libertadores” se transformó en un triangular.

80812232[1]

Este torneo reducido comenzó el jueves 26 de diciembre de 1974 con el triunfo de Central ante San Lorenzo 1-0 con gol de Hugo Zavagno en Racing. Dos días después, el sábado 28, Newell’s con dos goles de Mario Zanabria (uno de penal), derrotó 2- 0 al Ciclón en la cancha de Central (neutral). Estos dos resultados clasificaron a auriazules y rojinegros a la Copa Libertadores de 1975.

Pero había que definir quien ocupaba el puesto 1 de Argentina en el sorteo de la Copa Libertadores. El lunes 30 de diciembre de 1974 Central venció en Arroyito (cancha neutral) 2 a 0 a Newell’s con tantos de Mario Kempes y Roberto Cabral, y se quedó con ese lugar.

A partir de allí comenzaron las confusiones en el pueblo canalla. Es que medios periodísticos influyentes como El Gráfico, Goles y algunos diarios nacionales presentaron al equipo de Griguol como “campeón argentino”. En cambio, la edición de La Capital del 31 de diciembre de 1974, el día posterior al clásico, tituló de acuerdo a la reglamentación: “Rosario Central se impuso a Newell’s Old Boys y se acreditó el campeonato triangular selectivo”. Además, publicó una apostilla que clarifica la situación: “Mario Sansiena, comisario deportivo, confirmó a La Capital antes del partido que recibió órdenes expresas de AFA para proclamar esta noche un vencedor. Estando previsto en caso de igualdad un alargue de 30 minutos y si sigue el empate se ejecutará una serie de 5 penales. Confirmó que el ganador no adquiría ningún título”. La realidad es que los boletines son muy claros y nunca este reducido fue considerado un título oficial.

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo