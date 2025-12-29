La Capital | La Ciudad | aeropuerto

La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario

La aeroestación recibió su primer vuelo privado de Mendoza que trasladó a un equipo en encargado de trasplantes de órganos

29 de diciembre 2025 · 17:15hs
El equipo de ablacionistas llegó este lunes al aeropuerto con los órganos que se donaron.

El equipo de ablacionistas llegó este lunes al aeropuerto con los órganos que se donaron.

Con la reanudación de su actividad plena, el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario también vuelve a cumplir un rol estratégico para el sistema de salud. En las primeras horas de este lunes 29 de diciembre, la terminal recibió su primer vuelo: un vuelo privado proveniente de la provincia de Mendoza que trasladó a un equipo de ablacionistas que, en coordinación con el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) del Ministerio de Salud de Santa Fe, participó de un proceso de donación multiorgánica realizado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Mientras tanto, la terminal aérea espera la llegada, la madrugada de este martes, a las 013, del vuelo CM 882 de Copa Airlines, procedente de Panamá. Ese mismo avión, apenas una hora más tarde, despegará nuevamente desde Rosario: a la 1.30 partirá el vuelo CM 836 rumbo a la capital panameña, marcando así el estreno formal de la nueva pista tras más de tres meses de cierre por obras.

Ablación de órganos

El operativo permitió la ablación de corazón, hígado, páncreas, ambos riñones y tejidos. Pasado el mediodía, la aeronave despegó nuevamente con el equipo médico de regreso, el corazón y el hígado del donante, destinados a trasplante, en un procedimiento que demandó una logística precisa y contrarreloj.

El gerente del aeropuerto, Juan Pío Drovetta, destacó que “primero fue un hecho histórico haber realizado la obra de la pista en tiempo récord para que hoy esté operativa, a partir de una decisión histórica del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Gustavo Puccini. El sábado pudimos celebrarlo y hoy el primer vuelo es un vuelo sanitario para traer vida, articulando con el Ministerio de Salud y con el Aeropuerto para poder llegar a otras provincias”. En ese sentido, subrayó que “no podría haber sido de otra manera mejor que el primer vuelo haya sido este vuelo sanitario”.

Operativo multiorgánico

Por su parte, la directora de Cudaio, Cecilia Andrada, señaló que “este operativo es el broche de oro a la inauguración del Aeropuerto, porque se da con un operativo multiorgánico, en un año que todavía no terminó pero que fue con mucha actividad de procuración y trasplantes en la provincia”. Recordó además que, durante el tiempo que demandó la obra, “fue una decisión del gobernador Pullaro y de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, garantizar la continuidad de estos procesos a partir de disponer del helicóptero de la Provincia para realizar los traslados hasta el Aeropuerto de Sauce Viejo, sin afectar una actividad donde las distancias y el tiempo son fundamentales”. Con el operativo de este lunes, agregó, “se podrán salvar al menos seis vidas o mejorar significativamente la calidad de vida de pacientes que estaban esperando”.

>>Leer más: Reapertura del Aeropuerto de Rosario: todos los vuelos internacionales que tendrá la terminal

Andrada remarcó también la complejidad y el trabajo articulado que implica cada donación: personal de los hospitales, tanto públicos como privados, equipos de Cudaio, coordinadores médicos y operativos, choferes, SIES 107, fuerzas de seguridad y todas las áreas del aeropuerto, en una coordinación sostenida entre el Gobierno provincial y sus distintos ministerios. “Son hitos que ocurren en Santa Fe gracias a un trabajo en equipo que se viene consolidando en estos dos años”, afirmó.

Inversión estratégica

La reapertura operativa del Aeropuerto Internacional de Rosario se da tras la inauguración de las obras encabezada el sábado pasado por el gobernador Maximiliano Pullaro, con la participación de unas 25 mil personas.

La intervención, financiada íntegramente con recursos provinciales, demandó una inversión de 150 millones de dólares e incluyó la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros, la instalación de balizamiento LED de última generación, la ampliación de la terminal flexible -que suma más de 10.500 metros cuadrados-, la incorporación de dos mangas, escaleras mecánicas, la renovación del sector internacional y el ensanche de la avenida Jorge Newbery.

A pocos días de finalizar el año, el regreso del aeropuerto a la actividad con un vuelo sanitario refuerza el impacto de una obra estratégica que vuelve a poner a Rosario en plena conectividad aérea y, al mismo tiempo, potencia la capacidad de respuesta del sistema de salud santafesino.

Noticias relacionadas
Tarifas de taxis. El Concejo debe analizar un pedido de aumento que es resistido por un sector de los taxistas

"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos y pide auxilio al municipio

El funcionario dijo que Asistencia Perfecta tiene valor simbólico y material.

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

El estreno de la remodelación del Museo Castagnino está previsto para el 8 de diciembre de 2026

Cómo quedará el Museo Castagnino con la remodelación: imágenes, inversión y obras

Es necesario tener mucho cuidado cuando se ingresa a lugares cerrados por mucho tiempo donde puede haber ratas o ratones 

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Lo último

La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario

La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario

Puerto San Martín: obras y puesta en valor de espacios públicos en el nuevo centro comercial a cielo abierto

Puerto San Martín: obras y puesta en valor de espacios públicos en el nuevo centro comercial a cielo abierto

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Durante más de tres años, Juan Andrés Zurvera montó un estudio jurídico falso, utilizó firmas apócrifas de jueces y camaristas y engañó a decenas de víctimas con causas que nunca existieron. Terminó preso, y en la audiencia imputativa se quebró ante el fiscal
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Presupuesto 2026: el rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Política

Presupuesto 2026: el rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
La Ciudad

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario: el sector perdió 800 puestos y pide auxilio al municipio
LA CIUDAD

"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos y pide auxilio al municipio

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
LA REGION

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Ovación
Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes
OVACIÓN

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino

La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino

Policiales
Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

La Ciudad
La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario
La Ciudad

La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario: el sector perdió 800 puestos y pide auxilio al municipio

"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos y pide auxilio al municipio

Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio
Política

Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
La Ciudad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Política

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Policiales

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Ovación

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
Información General

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: Estamos mucho más cerca
El Mundo

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat
La Región

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe
politica

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende
OVACIÓN

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende