Newell's: en la vuelta a las prácticas Frank Kudelka sufrió otra baja por lesión

El clásico con derrota frente a Central dejó otro lesionado de cara a los próximos partidos. Se aceleran las negociaciones por una de las incorporaciones

La derrota ante Central del último fin de semana no sólo dejó complicaciones en lo futbolístico para Newell's , ya que este martes, en la vuelta a los entrenamientos, se confirmará otra baja por lesión para los próximos dos o tres partidos que se dispute por la Liga Profesional.

El futbolista que tuvo una lesión muscular y que debió salir en el entretiempo del choque ante el Canalla fue Armando Méndez. Al uruguayo se lo notó incómodo físicamente promediando el primer tiempo y bastante errático a la hora de dar pases a corta distancia, algo que hacía prever que algo le sucedía.

Ya para el segundo tiempo, Bruno Cabrera apareció al lado del cuarto árbitro Pablo Gimenez , quien levantó el cartel señalando que el número 14 se había quedado en el vestuario para que ingrese el exdefensor de Coquimbo. Esta modificación terminó de confirmar que el ex-Nacional no estaba al ciento por ciento desde lo físico.

Ya en los vestuarios y después del cotejo, desde el cuerpo médico confirmaron que Méndez salió por una fuerte contractura que, horas después, se terminó transformando en una lesión muscular y dejando al lateral charrúa al margen por algunos partidos de la Liga.

Esto genera, por parte de la dirigencia Leprosa, acelerar las negociaciones por el lateral derecho, Martín Ortega. El ex Tigre, llegará al Parque Independencia con el pase en su poder, tras quedar libre del club de Victoria. Cabe recordar que este cupo se abrirá por la salida de Jherson Mosquera al Deportes Tolima colombiano.

Ahora será el tiempo para que el cuerpo técnico encabezado por Frank Kudelka evalúe si Ortega, después de comenzar los entrenamientos con el plantel, está apto físicamente como para debutar el martes 10 de marzo ante Platense (en caso que este martes se confirme el paro propuesto por la AFA para el próximo fin de semana).

De no ser así, Cabrera volverá a tener la posibilidad de ocupar el lateral derecho de la defensa Rojinegra, más allá que no tuvo el domingo un rendimiento destacado. Otras chances que se podrían barajar, es la de algún otro central (Salcedo o Salomón) o más arriesgada aparece la chance de que Franco García pueda hacer las veces de carrilero.