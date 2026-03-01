Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Fue detenido tras un operativo de inteligencia. Está acusado de integrar una asociación ilícita investigada por la Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas

Un joven de 22 años, ligado a la banda Los Menores , que se encontraba prófugo en el marco de una causa por asociación ilícita fue detenido este sábado por la noche en barrio Echesortu, tras un operativo de inteligencia llevado adelante por fuerzas especiales de la provincia de Santa Fe.

El procedimiento fue realizado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. El detenido está vinculado a la banda investigada por la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según informaron fuentes oficiales, la detención fue el resultado de tareas investigativas orientadas a localizar a uno de los presuntos sicarios de la organización. En ese marco, los agentes identificaron un automóvil que podría estar siendo utilizado por el sospechoso y montaron un operativo de vigilancia en la zona de Alsina al 1100.

Cerca de las 21.20, los efectivos observaron salir de un edificio a dos hombres que abordaron un vehículo estacionado en el lugar. Tras rodear el auto e identificar a sus ocupantes, confirmaron que uno de ellos era el prófugo buscado.

El detenido fue identificado como Roque Alejandro R., alias “Roco”, de 22 años. Junto a él también fue aprehendido un joven de 18 años, identificado como Miqueas T.

Secuestro de elementos y allanamiento

Durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y el automóvil en el que se trasladaban. Además, los agentes realizaron un allanamiento en el departamento donde el sospechoso se encontraba oculto, ubicado en el mismo edificio.

Tras cumplimentar los trámites judiciales correspondientes, Roque Alejandro R. fue trasladado a dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y quedó a disposición de la Justicia en la causa que investiga la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.

La investigación continúa para determinar el grado de participación del detenido dentro de la estructura de la banda y su presunta vinculación con hechos violentos en la ciudad.