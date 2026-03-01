La Capital | Policiales | Los Menores

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Fue detenido tras un operativo de inteligencia. Está acusado de integrar una asociación ilícita investigada por la Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas

1 de marzo 2026 · 11:02hs
Cayó en Echesortu un joven vinculado a Los Menores

Cayó en Echesortu un joven vinculado a Los Menores

Un joven de 22 años, ligado a la banda Los Menores, que se encontraba prófugo en el marco de una causa por asociación ilícita fue detenido este sábado por la noche en barrio Echesortu, tras un operativo de inteligencia llevado adelante por fuerzas especiales de la provincia de Santa Fe.

El procedimiento fue realizado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. El detenido está vinculado a la banda investigada por la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Vigilancia y captura

Según informaron fuentes oficiales, la detención fue el resultado de tareas investigativas orientadas a localizar a uno de los presuntos sicarios de la organización. En ese marco, los agentes identificaron un automóvil que podría estar siendo utilizado por el sospechoso y montaron un operativo de vigilancia en la zona de Alsina al 1100.

>> Leer más: Los Menores: la banda que sacudió con crímenes a Rosario y tenía a sus jefes en Buenos Aires

Cerca de las 21.20, los efectivos observaron salir de un edificio a dos hombres que abordaron un vehículo estacionado en el lugar. Tras rodear el auto e identificar a sus ocupantes, confirmaron que uno de ellos era el prófugo buscado.

El detenido fue identificado como Roque Alejandro R., alias “Roco”, de 22 años. Junto a él también fue aprehendido un joven de 18 años, identificado como Miqueas T.

Secuestro de elementos y allanamiento

Durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y el automóvil en el que se trasladaban. Además, los agentes realizaron un allanamiento en el departamento donde el sospechoso se encontraba oculto, ubicado en el mismo edificio.

>> Leer más: Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Tras cumplimentar los trámites judiciales correspondientes, Roque Alejandro R. fue trasladado a dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y quedó a disposición de la Justicia en la causa que investiga la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.

La investigación continúa para determinar el grado de participación del detenido dentro de la estructura de la banda y su presunta vinculación con hechos violentos en la ciudad.

Noticias relacionadas
Los investigadores secuestraron armas y municiones en el procedimiento por las balaceras.

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar.

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

El presunto estafador fue capturado en Rosario por PDI

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

El crimen sucedió en jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez. La víctima fue un hombre de 58 años

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Ver comentarios

Las más leídas

Estadio Único en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un bolazo total

Estadio Único en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un "bolazo total"

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: Equivocan el camino

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: "Equivocan el camino"

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

Lo último

Ricardo Montaner en Rosario: clásicos, fiesta y una noche iluminada y eterna

Ricardo Montaner en Rosario: clásicos, fiesta y una noche "iluminada y eterna"

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario

Santa Fe lanzó Orientador Laboral, un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa

Santa Fe lanzó "Orientador Laboral", un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario

Fue detenido tras un operativo de inteligencia. El joven de 22 años está acusado de integrar una asociación ilícita investigada por la Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas
Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario
Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela
La Ciudad

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Quieren que se puedan hacer torres en propiedades con preservación histórica

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren que se puedan hacer torres en propiedades con preservación histórica

Cada vez más rosarinos usan vehículos eléctricos para trasladarse

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Cada vez más rosarinos usan vehículos eléctricos para trasladarse

Divide y reformarás: Milei aprovecha su momento hegemónico

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Divide y reformarás: Milei aprovecha su momento hegemónico

Asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Política

Asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estadio Único en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un bolazo total

Estadio Único en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un "bolazo total"

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: Equivocan el camino

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: "Equivocan el camino"

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

El posteo de Gabriel Arias sobre su grave lesión y un mensaje para el mundo rojinegro

El posteo de Gabriel Arias sobre su grave lesión y un mensaje para el mundo rojinegro

Ovación
El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada
Ovación

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

Pasión, fútbol y folclore en el clásico rosarino: Newells y Central eligen su propia aventura

Pasión, fútbol y folclore en el clásico rosarino: Newell's y Central eligen su propia aventura

Rugby: Capibaras XV fue una tromba impiadosa y pasó por encima a Cobras

Rugby: Capibaras XV fue una tromba impiadosa y pasó por encima a Cobras

Policiales
Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario
Policiales

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

La Ciudad
Santa Fe lanzó Orientador Laboral, un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa
La Ciudad

Santa Fe lanzó "Orientador Laboral", un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila en las escuelas

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila en las escuelas

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Juego responsable: Lotería de Santa Fe participó de un debate con clubes, medios e influencers

Juego responsable: Lotería de Santa Fe participó de un debate con clubes, medios e influencers

Desde evitar la doble fila hasta no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
La Ciudad

Desde evitar la doble fila hasta no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
La Ciudad

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos
Política

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero
La Ciudad

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newell's

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día
La Ciudad

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno
Politica

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos
Información general

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años
Politica

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río
La ciudad

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

Rugby: Ignacio Gandini: Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Ignacio Gandini: "Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado"

Un thriller psicológico español la rompe en Netflix
Zoom

Un thriller psicológico español la rompe en Netflix

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo
Economía

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut
Ovación

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Arias se fisuró el peroné y no hay precisión sobre el tiempo que estará sin jugar
OVACIÓN

Arias se fisuró el peroné y no hay precisión sobre el tiempo que estará sin jugar

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos