Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

La esposa de Ángel Di María celebró el gol de Fideo y le dedicó una chicana a un hincha de la Lepra por una provocación en la previa del encuentro

La dedicatoria de Di María a Jorgelina Cardoso en el festejo de gol del clásico

A pesar de las visibles molestias que presentó durante sus 60 minutos en campo, Ángel Di María volvió a convertir un gol clave en el clásico ante Newell's , esta vez en el Coloso Marcelo Bielsa. La rivalidad no quedó en la cancha y tras la victoria, Jorgelina Cardoso se pronunció con un posteo picante contra un hincha de la Lepra.

Una vez finalizado el encuentro, Fideo terminó con la incertidumbre y declaró cómo se encontraba físicamente para este partido trascendental: " Sentí una molestia en el aductor el sábado . El doctor dijo que no estaba roto pero dolía. Quería jugar igual y por eso la pelota parada la pateó otro (Vicente Pizarro), pero estaba convencido de que iba a tener una".

En este sentido, continuó: "Por momentos dolía, por momentos, hasta que se dio el gol. Ahí me dije que tenía que parar" . Inmediatamente, diez minutos después de abrir el marcador, el campeón del mundo fue reemplazado por Jaminton Campaz.

Los posteos de Jorgelina Cardoso

En sintonía con la euforia de los hinchas canallas, la esposa de Di María salió al cruce tras la viralización de un video de un fanático leproso. El hincha calentó la previa del encuentro con un mensaje a Fideo, donde mencionó a su pareja Jorgelina: "Fideo, ¿tu mujer te deja venir el domingo a ver a papá?".

Tras el triunfo de visitante, Cardoso compartió un video de una cuenta partidaria de Central junto con un picante mensaje: "Respetamos mucho a los hinchas de Nob pero a los bocones como vos les respondo".

Además, agregó: "Una buena mamá siempre deja que papá vaya ver a sus hijos".



En otro posteo, la mujer agradeció la dedicatoria de gol del Fideo: "Te mereces todo lo bueno que te pasa. A tu lado siempre". Por último, finalizó: "Te amo fuerte mi guerrero de mil batallas".

Sumado a ello, Di María publicó una serie de fotos de lo que dejó la victoria canalla donde aparece una junto a una estampita de "Santa Jorgelina, patrona canalla".