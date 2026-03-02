La Capital | Zoom | Oriana Sabatini

Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Italia: cómo se llamará

La actriz y el futbolista recibieron a su primer bebé en Roma. Medios italianos confirmaron el nacimiento y trascendió el nombre que eligieron

2 de marzo 2026 · 13:03hs
Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres este lunes 2 de marzo en Italia. Según confirmó el diario deportivo italiano "Corriere dello Sport", la pareja recibió a su primera hija durante la madrugada en el Hospital Gemelli de Roma. Hasta el momento, ninguno de los dos publicó un mensaje oficial en sus redes sociales.

De acuerdo con la información que difundieron medios italianos y argentinos, la beba pesó 3 kilos al momento del parto y llevaría el nombre de Gia.

Semanas antes del nacimiento, Sabatini contó que tenía definido el nombre desde la adolescencia, aunque evitó revelarlo públicamente. "Es un nombre de una película que vi a los 15 años. Pensé: ‘Si tengo una hija, la llamaré así’", relató en una entrevista. La actriz explicó que elaboró una extensa lista de opciones, pero que al confirmar el sexo del bebé reafirmó su primera elección.

Según trascendió, la niña se llama así en honor a su fanatismo por Angelina Jolie, un nombre breve y de origen italiano que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Los días previos al nacimiento

El nacimiento se adelantó respecto de la fecha de parto prevista, que estaba estimada para el 11 de marzo. La pareja recibió a su hija en Roma, ciudad donde reside Dybala por su carrera futbolística.

En los días previos, Catherine Fulop y Osvaldo “Ova” Sabatini viajaron a Italia para acompañar a su hija. En sus redes sociales, Fulop compartió imágenes del reencuentro en el aeropuerto y momentos previos al parto. También viajaron amigas cercanas de Oriana para estar presentes en un día especial para la familia.

Sabatini expresó en reiteradas oportunidades su deseo de contar con la presencia de sus seres queridos. Aunque evaluó la posibilidad de dar a luz en Argentina, priorizó hacerlo en Italia para que Dybala pudiera acompañarla. "Nacerá en Italia principalmente porque quiero que el padre esté presente. En el fútbol no hay muchos días libres", explicó el año pasado durante una entrevista en Luzu TV.

