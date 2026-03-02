La Capital | Información General | feriado

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

La combinación de un feriado nacional inamovible y un día no laborable con fines turísticos dará lugar a un descanso extendido de cuatro días en marzo

2 de marzo 2026 · 08:35hs
Después del fin de semana largo de noviembre, queda poco para un nuevo feriado en Argentina que traerá un día extra de descanso.

Este lunes, que marca en Santa Fe el inicio del año escolar, hace que muchos se pregunten cuándo serán los feriados en marzo y, en particular, cuándo será el próximo fin de semana largo. La buena noticia es que en marzo habrá un feriado nacional y un día no laborable que permitirán armar un descanso extra.

El 24 de marzo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se trata de una fecha muy significativa dentro del calendario argentino en tanto recuerda uno de los períodos más oscuros en la historia del país, la última dictadura militar. Ese gobierno se extendió desde 1976 hasta 1983 y fue brutal en cuanto a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la desaparición de personas y la desmedida represión.

Es un feriado nacional inamovible, lo que significa que no puede trasladarse para fomentar el turismo, sin importar el día de la semana en que caiga. Este año, el 24 de marzo será martes. En ese marco, a través de la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció un día no laborable con fines turísticos el lunes 23 de marzo. De esta manera, se conformará un fin de semana largo de cuatro días para quienes puedan adherirse a la medida.

¿Cómo queda el fin de semana largo de marzo?

El descanso extendido se desarrollará desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo de 2026.

El lunes 23 fue dispuesto como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 24 se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un feriado nacional inamovible en la Argentina.

Cabe recordar que la implementación de un día no laborable queda a discreción del empleador, quien puede decidir si otorga o no la jornada libre a sus empleados. Además, si un trabajador presta servicios en un día no laborable, no tiene derecho a percibir el pago adicional que corresponde a un feriado. Esta distinción tiene implicaciones tanto para los empleados como para las empresas, ya que afecta la remuneración y las condiciones de trabajo en esas fechas.

Todos los fines de semana largos en 2026

El resto de los días de descanso confirmados en el calendario se enlazan con las siguientes fechas inamovibles:

  • Jueves 2 de abril y viernes 3 de abril, feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y feriado de Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo, feriado del Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo, feriado del Día de la Revolución de Mayo
  • Lunes 17 de agosto, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre, feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Viernes 20 de noviembre, feriado del Día de la Soberanía Nacional
  • Viernes 25 de diciembre, feriado de Navidad
