¿Fue realmente Jim Carrey? La teoría que estalló tras su aparición en los Premios César

Un video de un maquillador alimentó la teoría de que no fue el actor quien estuvo en una elegante gala en Francia. Qué dijo su publicista

Tras recibir el César de Honor en París, surgió una teoría sobre Jim Carrey y un maquillador

En los últimos días, una imagen de Jim Carrey recorrió el mundo. El actor se había presentado en los Premios César para recibir el César de Honor en París y las redes sociales se llenaron de comentarios acerca de su apariencia física y de su rostro . Una semana después de esa entrega, la imagen de un maquillador hizo estallar la teoría de que ese no era realmente Jim Carrey.

Cabe recordar que en la edición número 51.ª de los Premios César se rindió homenaje a una de las grandes figuras de la comedia contemporánea: Jim Carrey . Fue así como el actor subió al escenario y agradeció el premio con un discurso en francés. Ahora bien, en ese momento el clip se volvió viral porque muchos usuarios encontraron al actor irreconocible: muchos señalaron que sus ojos no eran los mismos, otros apuntaron a que el actor se había hecho alguna especie de cirugía o rejuvenecimiento facial.

Además, previo a su aparición en Paris, precisamente en noviembre de 2025, el actor había estado presente en el Rock and Roll Hall of Fame y ya había despertado comentarios parecidos sobre su aspecto.

Es así como, en medio de estas especulaciones, en los últimos días se hizo viral el video de un maquillador que se personificó del protagonista de "La máscara". Muchos sospechan que las últimas apariciones del actor, entonces, fueron de este maquillador y no del verdadero Jim Carrey.

El maquillador que dijo ser Jim Carrey

Alexis Stone es el nombre del maquillador que en los últimos días está en boca de todos. El artista es conocido internacionalmente por sus maquillajes hiperrealistas de celebridades y en sus redes sociales compartió cómo logró personalizarse como Jim Carrey, a través de prótesis, maquillaje y postizos dentales.

“Alexis Stone como Jim Carrey en París”, escribió en la descripción el artista, en referencia a la gala de los Premios César realizada en París.

Qué dijo la publicista de Jim Carrey

Sin embargo, la publicista de Jiam Carrey negó que fuera un doble. Marleah Leslie, quien desde hace años representa al actor, le dijo a TMZ que fue el verdadero Carrey quien se presentó en la entrega de preimos en Paris.