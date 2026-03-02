La Capital | Zoom | teoría

¿Fue realmente Jim Carrey? La teoría que estalló tras su aparición en los Premios César

Un video de un maquillador alimentó la teoría de que no fue el actor quien estuvo en una elegante gala en Francia. Qué dijo su publicista

2 de marzo 2026 · 14:37hs
Tras recibir el César de Honor en París

Tras recibir el César de Honor en París, surgió una teoría sobre Jim Carrey y un maquillador

En los últimos días, una imagen de Jim Carrey recorrió el mundo. El actor se había presentado en los Premios César para recibir el César de Honor en París y las redes sociales se llenaron de comentarios acerca de su apariencia física y de su rostro. Una semana después de esa entrega, la imagen de un maquillador hizo estallar la teoría de que ese no era realmente Jim Carrey.

Cabe recordar que en la edición número 51.ª de los Premios César se rindió homenaje a una de las grandes figuras de la comedia contemporánea: Jim Carrey. Fue así como el actor subió al escenario y agradeció el premio con un discurso en francés. Ahora bien, en ese momento el clip se volvió viral porque muchos usuarios encontraron al actor irreconocible: muchos señalaron que sus ojos no eran los mismos, otros apuntaron a que el actor se había hecho alguna especie de cirugía o rejuvenecimiento facial.

Embed

Además, previo a su aparición en Paris, precisamente en noviembre de 2025, el actor había estado presente en el Rock and Roll Hall of Fame y ya había despertado comentarios parecidos sobre su aspecto.

Es así como, en medio de estas especulaciones, en los últimos días se hizo viral el video de un maquillador que se personificó del protagonista de "La máscara". Muchos sospechan que las últimas apariciones del actor, entonces, fueron de este maquillador y no del verdadero Jim Carrey.

>> Leer más: Dolores Fonzi ganó el Goya por Belén y fulminó a Milei: "El presidente puso a la venta el agua"

El maquillador que dijo ser Jim Carrey

Alexis Stone es el nombre del maquillador que en los últimos días está en boca de todos. El artista es conocido internacionalmente por sus maquillajes hiperrealistas de celebridades y en sus redes sociales compartió cómo logró personalizarse como Jim Carrey, a través de prótesis, maquillaje y postizos dentales.

“Alexis Stone como Jim Carrey en París”, escribió en la descripción el artista, en referencia a la gala de los Premios César realizada en París.

Embed

Qué dijo la publicista de Jim Carrey

Sin embargo, la publicista de Jiam Carrey negó que fuera un doble. Marleah Leslie, quien desde hace años representa al actor, le dijo a TMZ que fue el verdadero Carrey quien se presentó en la entrega de preimos en Paris.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TMZ/status/2028519851069677742&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Gran Hermano: Generación Dorada recibió  a una nueva participate tras el retiro de Divina Gloria

"Gran Hermano 2026": regreso inesperado, nueva participante y mensaje de Divina Gloria

Antonio Birabent toca este sábado 7 de marzo en Rosario, con Moris como artista invitado

Antonio Birabent vuelve a Rosario con Moris como invitado

Zendaya y Tom Holland se habrían casado en secreeto

Zendaya y Tom Holland se habrían casado: qué se sabe sobre su boda secreta

Ricardo Montaner frente a un Metropolitano colmado de gente

Ricardo Montaner en Rosario: clásicos, fiesta y una noche "iluminada y eterna"

Ver comentarios

Las más leídas

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

Lo último

El gobierno de Santa Fe aseguró que el 98% de las escuelas abrió sus puertas pese al paro

El gobierno de Santa Fe aseguró que el 98% de las escuelas abrió sus puertas pese al paro

¿Fue realmente Jim Carrey? La teoría que estalló tras su aparición en los Premios César

¿Fue realmente Jim Carrey? La teoría que estalló tras su aparición en los Premios César

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Dos jóvenes de 21 y 22 años, vinculados a la banda liderada por el prófugo Matías Gazzani, aparecen en investigaciones por homicidios y narcomenudeo

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Por Martín Stoianovich

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios por el nivel de adhesión
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios por el nivel de adhesión

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas en Rosario
La Ciudad

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas en Rosario

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado
Policiales

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años
Policiales

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores
Policiales

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Ovación
La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico
Ovación

La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico

La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico

La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Newells: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Newell's: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Policiales
Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Por Martín Stoianovich

Policiales

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

La Ciudad
El gobierno de Santa Fe aseguró que el 98% de las escuelas abrió sus puertas pese al paro
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe aseguró que el 98% de las escuelas abrió sus puertas pese al paro

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas en Rosario

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas en Rosario

La UNR invita a feria de trabajo para personas con discapacidad: abren convocatoria a empresas

La UNR invita a feria de trabajo para personas con discapacidad: abren convocatoria a empresas

Boleto educativo Gratuito en Santa Fe: cómo obtener el beneficio

Boleto educativo Gratuito en Santa Fe: cómo obtener el beneficio

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Newells: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

El tiempo en Rosario: lunes muy caluroso en vísperas de posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes muy caluroso en vísperas de posibles tormentas

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Policiales

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
La Ciudad

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Política

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Por Walter Palena

Ovación

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema
La Ciudad

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila
La Ciudad

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente
El Mundo

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos
Ovación

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?
Ovación

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?

Equivocan el camino: docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir
La Ciudad

"Equivocan el camino": docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500
la region

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río
La ciudad

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

"El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados"

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
La Ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases