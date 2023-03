Marvel dejó de ser albiceleste: la argentina Victoria Alonso renunció a su cargo en la compañía

La noticia, confirmada este lunes por el medio especializado The Hollywood Reporter, sorprendió a los fanáticos ya que Alonso es uno de los pilares fundamentales del MCU (universo cinematográfico de Marvel) . La oriunda de La Plata está en la compañía desde antes del lanzamiento de la saga que ya lleva más de treinta películas estrenadas.

En 2015, fue ascendida a vicepresidenta ejecutiva, y desde 2021 era la presidenta de post-producción, efectos visuales y animación. En este último rol, Alonso estaba a cargo dela supervisión de toda la post-producción de Marvel, incluyendo los efectos visuales que en el último tiempo recibieron críticas de los especialistas de la disciplina.

Alonso es, además, una de las principales promotoras de la diversidad sexual y de género dentro (y fuera) del universo cinematográfico de Marvel. Fue también durante su gestión que se desarrolló y estrenó “Capitana Marvel” (2019), la primera superheroína protagónica de la saga. En 2019, la organización Outfest la reconoció con un premio por sus contribuciones a la representación y visibilidad del colectivo LGBTIQ+. Además, en 2021, durante el estreno de "Eternals", Victoria protagonizó un momento viral cuando se puso a hablar español en medio de las entrevistas con los medios estadounidenses y mandó a todos a aprender el idioma.

En 2023, se espera la salida de su autobiografía titulada "Possibility Is Your Superpower" ("La posibilidad es tu superpoder"), en la cual cuenta su camino desde La Plata a las alfombras rojas hollywoodenses.

A pesar de su salida de la empresa, Victoria todavía figurará como productora en los créditos de al menos las dos próximas películas de la Fase Cinco de Marvel (“Guardianes de la Galaxia 3” y “The Marvels”), además de las series de Disney+ “Secret Invasion”, “Ironheart”, y “Echo y Agatha: Coven of Chaos”. Si bien se desconocen los motivos oficiales de la decisión, su salida se dio en medio de la regular recepción de taquilla y crítica de la película "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".