Marley reveló qué famosas podrían ser las madrinas de Milenka

“Lizy está como en una especie de competencia porque ella piensa que tiene que ganarle el puesto a Florencia. Entonces, me manda un montón de cosas diciendo: ‘Me tenés que elegir a mí por esto, por esto y por esto’. Es tan graciosa ella, siempre me manda este tipo de cosas. Y Flor también me llamó, me llamaron un montón de famosos. Los Montaner también. Ricardo siempre está, Mau Montaner, también Ricky. Todos estuvieron súper presentes”, detalló el conductor.