María Becerra compartió su exigente rutina de entrenamiento en TikTok

“¡Hola, mis locuras! ¿Cómo andan?”, comenzó la artista, en un claro guiño a su pasado youtuber. Enfundada en un conjunto deportivo naranja, María empezó a explicar con precisión cada etapa de su rutina . “Bueno, acá estoy yo y hoy les voy a mostrar algo que me han pedido mucho, que es mi rutina de piernas y glúteos. ¡Qué bueno! Debe ser porque ven mi cuerpo tonificado”, agregó con un tono relajado y gracioso.

Mientras comenzaba con la rutina, habló con voz en off sobre las imágenes de cada paso de su entrenamiento. “Empezamos con sentadillas estáticas por un minuto, luego de eso, seguido, hago 20 sentadillas normales, y después 20 sentadillas con salto. Todo esto seguido sin descanso, hago tres series”, arrancó en medio de un evidente gesto de cansancio, por el que bromeó: “Me tomo unos momentos para tirarle mal de ojo a mi entrenador”.

Con un enfoque técnico y disciplinado, describió las siguientes series de la rutina y los debidos descansos. “Luego de haberme gozado alguna que otra bachatita, me hago 15 hip thrust no muy pesados, para poder llegar a quince. Y seguido de eso, hago subidas al cajón con una mancuerna de 8 kilos en cada mano. Hago 12 subidas al cajón por pierna. Primero una pierna y después la otra. Cuando dejo las mancuernas, al instante me pongo a hacer angelitos. Hago 20 y termino hecha mierda. Y hago tres series también”, continuó.