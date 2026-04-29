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Maitena presenta su muestra en Rosario: "Las mujeres tenemos que volver a explicar todo otra vez"

La artista presenta en el Centro de Expresiones Contemporáneas la muestra "Las mujeres de mi vida", una retrospectiva que reúne más de 40 años de trabajo.

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

29 de abril 2026 · 06:00hs
Maitena presenta su muestra Las muejeres de mi vida en Rosario

Maitena presenta su muestra "Las muejeres de mi vida" en Rosario

Maitena Burundarena es una de las dibujantes y humoristas gráficas más importantes de la Argentina. Con una obra que marcó a generaciones de mujeres, la artista llegó a Rosario para presentar en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) la muestra "Las mujeres de mi vida", una exposición que reúne más de cuatro décadas de trabajo.

Luego de su paso por el Centro Cultural Kirchner, donde convocó desde 2022 a miles de visitantes, la retrospectiva desembarca ahora en Rosario. Con curaduría de Liliana Viola, "Las mujeres de mi vida" reúne obras emblemáticas como Mujeres Alteradas, Superadas y Curvas Peligrosas, e incorpora material inédito —originales, bocetos y piezas— que permiten asomarse al detrás de escena de su proceso creativo.

La exposición se inaugura este miércoles, a las 19, con entrada libre y gratuita, y podrá visitarse de jueves a domingo, de 15 a 20, en el CEC (Paseo de las Artes y el río). En la previa a la inauguración, el gran galpón está en movimiento: obras que van y vienen, dibujos apoyados, mientras Maitena camina por el espacio, mira, reorganiza y ajusta detalles. De a poco, el lugar empieza a teñirse con las caras inconfundibles de sus mujeres.

El recorrido se organiza en distintos sectores que revelan facetas de su obra. También hay una sección dedicada a bocetos y originales que recrea su mesa de trabajo, permitiendo ver el proceso detrás de cada tira, y un recorrido a modo de laberinto en “Superadas en su laberinto”. En ese ida y vuelta, entre sus propias historietas y el armado de la muestra, la artista conversó con los medios rosarinos sobre esta exposición que no solo revisita su obra, sino también las múltiples mujeres que la atravesaron y que siguen dialogando con el presente.

“Revisitar mis obras fue un shock. Porque yo pensaba que ya había pasado, que era un material anticuado y que no tenía sentido. Y hace cuatro años, cuando armé por primera vez esta muestra, tenía dudas. Hoy, cuatro años después, tengo cada vez menos dudas porque el mundo ha ido para atrás y hay que decir todo de nuevo”, explicó la artista. Y agregó: “Las mujeres tenemos que volver a explicar todo otra vez. Entonces esta muestra tiene mucha actualidad, curiosamente”.

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Su obra acompaña —y sigue acompañando— la vida de quienes la leyeron y se sintieron parte de esas historias. Hay algo reconocible: cuando alguien se cruza con una viñeta de Maitena, sabe que es de ella. En ese sentido, señaló: “Yo no lo puedo dimensionar mucho, no termino de caer, pero me da mucha satisfacción y mucha alegría en hacer que la gente sea más feliz. Yo creo que al hacer que te puedas reír de lo que te hace llorar, ya es una ayuda enorme… Después no sé si te lo podré solucionar, pero me conmueve mucho haber sido la que soy, haber encontrado este lugar en el mundo”, señaló.

Una obra que dialoga con el presente

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, Maitena Burundarena construyó un universo de mujeres en las que no solo se reconoce ella misma, sino también miles de lectoras que encontraron en sus tiras un espejo de lo cotidiano.

Con el paso del tiempo, su mirada también se fue transformando. Hoy, comentó, su humor convive cada vez más con la reflexión. “Quino decía que los humoristas nos ponemos menos graciosos y más reflexivos. Y siento que eso me pasó a mí”, admitió. Y agregó: “Yo soy totalmente antisistema, me gusta estar del otro lado, ver si se puede aportar una mirada sobre las cosas que hacen daño, como la desigualdad o el maltrato”.

Su recorrido, que hoy se materializa en "Las mujeres de mi vida", también implicó volver a mirar su propia obra desde otro lugar. En ese proceso fue clave el trabajo de curaduría junto a Liliana Viola, con quien revisó años de producción. “Las semanas con Liliana fueron tremendas: yo le di el comedor para trabajar y yo me fui al living. Lo único que quería era escucharla reír… y no se reía. ‘Lo miro de otra manera, no me puedo reír’, me decía. ‘Por favor, reíte’, le pedía yo”, detalló entre risas sobre la construcción de la muestra.

Con el paso del tiempo, su mirada también se fue transformando. Hoy, comentó, su humor convive cada vez más con la reflexión. “Quino decía que los humoristas nos ponemos menos graciosos y más reflexivos. Y siento que eso me pasó a mí”, admitió. Y agregó: “Yo soy totalmente antisistema, me gusta estar del otro lado, ver si se puede aportar una mirada distinta sobre las cosas que hacen daño, como la desigualdad o el maltrato”.

Esa mirada no queda al margen del presente. “Estamos en un momento muy triste donde se quieren destruir cosas de la Argentina como la educación pública, la universidad y los hospitales. Todo eso está mal visto y lo único que importa es vender nuestros recursos. No estoy para nada de acuerdo con lo que está pasando”, sostuvo.

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Una experiencia que se reinventa en Rosario

Luego de su paso por el Centro Cultural Kirchner, Maitena confesó que la posibilidad de que la muestra siguiera recorriendo el país empezó a tomar forma de inmediato. “Cuando terminó la muestra en el CCK, me empezaron a pedir traerla acá, traerla allá. Me apabulló un poco. No sabía bien qué hacer porque es enorme, es toda una movida”, contó Maitena.

Fue en ese momento cuando apareció al cuidad como el próximo escenario. “Me llamaron las chicas de Rosario, hablamos enseguida y les dije sí, hagámosla. Me convencieron en cuatro minutos. Fue tremendo”, recordó.

Ya con la muestra casi montada en el Centro de Expresiones Contemporáneas, la artista se mostró entusiasmada con el resultado: “Está espectacular. Es completamente distinta a la anterior, y esa es la gracia de hacerla en cada lugar”. En ese sentido, invitó a los rosarinos a pasarse por el espacio: “La muestra funciona como un parque de atracciones. Vas de un sector a otro: Mujeres Alteradas, Superadas, Curvas, el proceso creativo, la parte de sexo y humor… todo convive en el mismo lugar. Esta es casi insuperable, te diría. Me parece que quedó súper”.

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Sebastián Suarez / La Capital

Sebastián Suarez / La Capital

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