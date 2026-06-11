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El cantante rosarino Luca Sperandio lanzó una canción para el Mundial

“Verte Bailar” es una canción inspirada en la pasión futbolera y en los encuentros que genera el deporte. Ya está disponible en todas las plataformas

11 de junio 2026 · 18:46hs
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El rosarino Lucas Sperandio se sumó al lista de artistas con canciones para el Mundial

El rosarino Lucas Sperandio se sumó al lista de artistas con canciones para el Mundial

Después de tanta espera, el Mundial 2026 finalmente comenzó y, como ocurre en cada edición, artistas y cantantes de distintos países presentan canciones para acompañar a sus selecciones y contagiar el espíritu futbolero. Rosario no es la excepción: el músico rosarino Luca Sperandio presentó “Verte Bailar”, una canción inspirada en la pasión por el fútbol.

"No hay lugar mas bello que ver a la tribuna alentar", versa el estribillo de "Verte Bailar". El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Se trata de una propuesta que, además de celebrar al fútbol, pone el foco en los encuentros que genera el deporte: la familia, los amigos, las reuniones y las emociones compartidas alrededor de una pelota.

Cabe remarcar que Luca Sperandio lleva el fútbol en su historia y en su identidad. No solo por su propio paso por la Liga Rosarina, sino también por el legado familiar vinculado a este deporte. Hijo de Daniel Adolfo Sperandío, en esta oportunidad, el cantante decidió fusionar sus dos grandes pasiones en una canción que llega cargada de alegría, ilusión y esperanza, sentimientos que suelen multiplicarse cada vez que Argentina afronta una nueva Copa del Mundo.

A través de su letra y de las imágenes que acompañan el lanzamiento, “Verte Bailar” retrata algunas de las postales más reconocibles de la tradición futbolera argentina: la mesa familiar, el mate, los amigos, la murga y los festejos que convierten cada gol en una celebración.

>> Leer más: Fifa presentó las 18 canciones oficiales que musicalizarán el Mundial 2026

La canción futbolera de Luca Sperandio

La música de Luca Sperandio suele transitar caminos ligados a la introspección, el bienestar y la conexión con el mundo interior. Entre el indie y el pop, sus canciones están atravesadas por una impronta espiritual y una búsqueda vinculada al mindfulness. Sin embargo, en “Verte Bailar” decidió correrse de ese universo. La murga, el festejo y la energía propia del fútbol se colaron en una canción que invita a cantar, bailar y celebrar, tal como anticipa su título.

Escritor, músico y profesor de Educación Física, Sperandio construyó una obra que tiene como eje las emociones, los vínculos y la sensibilidad. Pero además, el fútbol forma parte de su historia personal. Creció rodeado de canchas y partidos gracias a la trayectoria de su padre, Daniel Sperandio, quien vistió las camisetas de Rosario Central y River Plate, y se consagró campeón del mundo con la Selección Argentina Sub 20 en 1979 junto a Diego Maradona.

Luca también tuvo su propio recorrido dentro del deporte a través de la Liga Rosarina de Fútbol, antes de dedicarse de lleno a la Educación Física. Hoy, con “Verte Bailar”, une esas dos pasiones que lo acompañan desde siempre: la música y el fútbol.

>> Leer más: ¿Otro "Waka Waka"?: Shakira hará otra vez la canción oficial del mundial

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