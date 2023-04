Luis Ventura y Jorge Rial suman un nuevo round a su pelea, esta vez por Jey Mammon El periodista de América TV cuestionó al conductor de C5N por la entrevista que le hizo al humorista acusado de abuso sexual y se preguntó: ¿Fue un operativo lavandina?" 4 de abril 2023 · 17:45hs

Enemigos íntimos. Luis Ventura y Jorge Rial volvieron a cruzarse por temas complejos: Jey Mammon y Marcelo Corazza.

Luis Ventura mantiene desde hace mucho tiempo una relación de amor-odio con Jorge Rial, ya que luego de ser muy amigos, terminaron con idas y vueltas desde que el presidente de Aptra tuvo que dejar Intrusos, el programa que ambos compartían en América TV. Ahora se reflotó la confrontación cuando al conductor de Secretos Verdaderos le preguntaron por la entrevista que su ex amigo le hizo a Jey Mammon. La respuesta estuvo atravesada por la ironía: "¿Es un operativo lavandina? ¿No están lavando acá? ¿Por qué no hizo una conferencia de prensa? ¿Por qué solo a un medio? ¿Por qué tenemos que ir al medio donde trabaja una de las personas que está en los chats de Jey? Julieta Camaño aparece en los chats. ¿Por qué no hubo repregunta? Si él quiere comunicar y que todo el mundo se entere, hacé una conferencia de prensa".

Ventura aprovechó también para responder a la desmentida de Rial cuando el preguntaron si la cámara oculta a Corazza realmente quería demostrar que el ex Gran Hermano salía con menores y no su sexualidad: "¿Sabía que Rial le iba a preguntar determinadas cosas y otras no? Hace algunas horas yo escuché a un filósofo de Munro decir algo así como 'el que se calla es cómplice'. Si el que calla es cómplice, también se puede decir el que no pregunta es socio o el que no repregunta es socio. O el que paga ¿compra respuestas? Cada uno hace la entrevista que quiere y que puede".

Jey Mammon: "Estoy en shock, paralizado; tomo clonazepam todo el tiempo" Jey Mammon le concedió una entrevista exclusiva a Jorge Rial: polémica en C5N

"A estas alturas del partido hay cosas que yo no me banco, que Jorge diga que no sabía nada de determinados temas, cuando sabíamos que Jorge desde que salía el programa al aire, hasta que se retiraba, estaba al tanto de todo lo que pasaba. Ahora resulta que él no sabía del caso Corazza...", concluyó filoso Luis Ventura.

Ventura mostró así su indignación por el tratamiento que le dio Rial al tema de Mammon luego de que le concediera la entrevista, marcando que hubo un cambio de posición en cuanto a su ex amigo. Y trascartón no se guardó nada en cuanto a lo que dijo el ex conductor de Intrusos con respecto a la cámara oculta que le hicieron varios años atrás a Corazza, que derivó en un escándalo mediático.

Es que Rial desmintió la versión de Luis Ventura sobre la cámara oculta que le hicieron a Marcelo Corazza y cuestionó la responsabilidad que tendría su compañero, si es real que tenía conocimientos de que el primer ganador de Gran Hermano (Telefe) estaba involucrado en corrupción de menores. Al ser consultado por Socios del Espectáculo (El Trece) de los dichos de Ventura sobre la cámara oculta y la supuesta intención de exponer la relación que tenía Corazza con menores de edad, Rial afirma: "Es mentira... Si vos sabías de un delito de corrupción de menores, sos cómplice, claro que sos cómplice. Yo no sabía eso y vamos a decir la verdad, esa cámara salió solamente para escracharlo sexualmente". Rial hizo un mea culpa por exponer a Corazza de esa forma en aquel momento y fue enfático al asegurar que nunca se trató de una investigación para desenmascarar una tema de abuso de menores: "Error nuestro, gravísimo error nuestro, que me arrepiento y lo dije quinientas veces, nunca se habló de corrupción de menores, nunca".