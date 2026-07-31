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Tuli Acosta negó ser la tercera en discordia en la separación entre La Joaqui y Luck Ra

La influencer echó por tierra los rumores de cualquier relación con el músico y contó que habló con las dos partes de la ex pareja para aclarar todo

31 de julio 2026 · 11:43hs
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Tuli Acosta

Tuli Acosta, amiga de Luck Ra, desmintió los rumores sobre ser la tercera en discordia entre el cantante y La Joaqui

La Joaqui y Luck Ra anunciaron recientemente su separación a través de un comunicado conjunto en redes. Si bien afirmaron que la ruptura se daba por cuestiones personales y proyectos de vida distintos, continuaron los rumores de la existencia de una tercera en discordia. La señalada fue Tuli Acosta, la influencer y ex “Bailando” que es amiga hace tiempo del cantante cordobés.

“Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo”, le dijo Tuli a Ángel de Brito, que compartió los mensajes al aire de LAM.

“Cuando empezó a salir todo esto hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo, hablamos todos los días, y la llamé a La Joaqui”, agregó Acosta. También contó que en esa conversación La Joaquin le dijo que estaba “todo bien” y subrayó que nunca había habido tensiones entre ambas.

En este marco, De Brito recordó que el vínculo entre Tuli Acosta y Luck Ra se remonta a la participación de la influencer en el “Bailando”, mucho antes de que el cordobés llegar a la fama. “Ella iba al programa con sus amigos. Uno era Luck Ra, que no lo conocía nadie”, detalló.

>> Leer más: La Joaqui se quebró al hablar sobre su ruptura con Luck Ra: "Yo me quería casar"

Qué dijo La Joaqui sobre los motivos de su separación de Luck Ra

En una entrevista en Luzu Tv, La Joaqui habló en profundidad y a corazón abierto sobre los pormenores de su separación. Nuevamente, aseguró que no había terceros en discordia en la ruptura: "No hay un duelo de maldad, ni de infidelidad, ni de destrato, ni de toxicidad, ni de absolutamente nada de eso. Lo que hay es un duelo de aceptar que hay un sueño que se me va y que no va a ser. A mí no me hace bien que estén atacando a otras personas. Tampoco me parece justo que por lo que sucede entre una pareja heterosexual castiguen a una mujer”.

“Yo nunca había vivido un amor así. Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo. Yo quería casarme. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien. Facu fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimenté un amor de verdad. Independientemente de las cosas con las que no estoy de acuerdo o me cuesta más entender, él sigue siendo la misma persona de la que estaba enamorada antes de que decidiera seguir su camino sin mí”, sumó la artista.

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