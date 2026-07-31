Tuli Acosta negó ser la tercera en discordia en la separación entre La Joaqui y Luck Ra

Qué dijo La Joaqui sobre los motivos de su separación de Luck Ra

En una entrevista en Luzu Tv, La Joaqui habló en profundidad y a corazón abierto sobre los pormenores de su separación. Nuevamente, aseguró que no había terceros en discordia en la ruptura: "No hay un duelo de maldad, ni de infidelidad, ni de destrato, ni de toxicidad, ni de absolutamente nada de eso. Lo que hay es un duelo de aceptar que hay un sueño que se me va y que no va a ser. A mí no me hace bien que estén atacando a otras personas. Tampoco me parece justo que por lo que sucede entre una pareja heterosexual castiguen a una mujer”.



“Yo nunca había vivido un amor así. Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo. Yo quería casarme. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien. Facu fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimenté un amor de verdad. Independientemente de las cosas con las que no estoy de acuerdo o me cuesta más entender, él sigue siendo la misma persona de la que estaba enamorada antes de que decidiera seguir su camino sin mí”, sumó la artista.