La banda One Night homenajea a Eric Clapton en un show lleno de clásicos

Un recorrido por el repertorio del emblemático artista, desde Cream hasta sus grandes éxitos como solista.

La banda rosarina One Night recorrerá los clásicos del repertorio de Eric Clapton en un show en el CC Atlas

La banda rosarina One Night, homenaje a Eric Clapton, se presenta en Rosario con un espectáculo especialmente concebido para celebrar la obra de esta leyenda del rock y el blues internacional. El show es este viernes 31 de julio, a las 21, en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645).

El concierto recorrerá distintas etapas de su trayectoria, a través de clásicos como "Layla", "Tears in Heaven", "Cocaine" y "Wonderful Tonight", que dan cuenta de la potencia de una obra que abarca más de seis décadas.

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Fiel al espíritu de la música de Clapton, el espectáculo combinará dos facetas esenciales de su carrera: la energía de sus grandes conciertos eléctricos y la sutileza en una sección acústica a la manera del MTV Unplugged. Esta propuesta permitirá apreciar en una misma noche, el abanico completo de una música eterna.

One Night reúne a músicos de destacada trayectoria dentro de la escena argentina, convocados por una profunda admiración hacia el legado artístico de Clapton y el compromiso de ofrecer una interpretación cuidada hasta el detalle.

La banda está integrada por Franco Maccagno en voz, Santiago Sciasci en guitarra, José Matteucci en batería, Cristian Villafañe en bajo, Coral Cano en coros, Bruno Moreno en teclados y Francisco Matteucci en piano.