María Corina Machado reapareció públicamente en Oslo: "Venezuela ya ha sido invadida"

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 criticó al gobierno de su país frente a la posibilidad de la intervención militar de Estados Unidos

La primera aparición pública de María Corina Machado en Europa incluyó una advertencia resonante sobre la crisis política y social de su país. "Alguna gente habla de la amenaza de una invasión a Venezuela y les respondí que Venezuela ya ha sido invadida ", señaló este jueves en Oslo.

Acompañada por el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store , la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 se refirió al funcionamiento de un "sistema represivo fuertemente financiado" en la nación caribeña . Luego señaló: "Esos fondos vienen del narcotráfico, del mercado negro del petróleo, el tráfico de armas y de personas".

La líder de la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro no descartó la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos, pero tampoco avaló una maniobra de este tipo cuando le preguntaron por la reciente incautación de un barco petrolero frente a la costa del país sudamericano. En cambio, se refirió a la injerencia actual de distintas organizaciones extranjeras.

" Tenemos agentes rusos e iraníes , grupos terroristas como Hezbolá y Hamás operando libremente en acuerdo con el régimen", sostuvo Machado durante una conferencia de prensa en la capital europea. Más tarde concluyó que su país se ha convertido en el centro de operaciones criminal del continente.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 señaló que los regímenes que apoyan a Maduro son "muy activos", pero también se refirió a otros factores vinculados a este problema. En esa línea se refirió a la injerencia de las actividades de la guerrilla colombiana y sostuvo que los carteles de droga han tomado más del 60 % del territorio.

La dirigente política considero que Venezuela se ha convertido en un "refugio seguro" para que las organizaciones terroristas y delictivas desplieguen sus operaciones en el resto del continente. No obstante, se mostró convencida de que la situación cambiará pronto. "Convertiremos al país en un faro de esperanza y oportunidad de la democracia", anticipó.

La líder opositora al gobierno de Maduro consideró que el dinero aportado desde el exterior es la variable clave para resolver la crisis: "Le pedimos a la comunidad internacional que corte esas fuentes". Luego aseveró que si ese flujo se corta, la represión se se terminará. "Lo único que le queda al régimen es violencia y terror", expresó.

¿Cómo viajó María Corina Machado a Noruega?

Después de mucho tiempo sin revelar su ubicación, Machado viajó a Noruega y consiguió reencontrarse con su familia después de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, a la que no asistió. "Quiero agradecerles a todos los hombres y mujeres que arriesgaron su vida para que yo esté aquí. Algún día podré decirles lo que pasó, ahora no quiero ponerlos en riesgo", comentó.

La dirigente venezolana fue contundente en cuanto a la postura del gobierno de su país desde que se anunció el galardón: "No creo que sepan dónde estuve. Seguramente habrán hecho todo para impedir que venga aquí". Previamente se solidarizó con los perseguidos políticos y quienes se exiliaron en los últimos años. "No hay otra generación en la historia que ame más la libertad y nuestro territorio", comentó.

Machado evitó dar precisiones sobre su camino hasta Oslo, pero dejó en claro que afrontó grandes dificultades. "Fue toda una experiencia, pero creo que valió la pena para contarle al mundo lo que pasa", indicó.

En el cierre de la rueda de prensa, la líder opositora aseguró que "Venezuela será libre". Respecto de su futuro, anticipó: "Decidimos pelear hasta el final. Cuando vuelva, si el régimen todavía está en el poder, estaré con mi gente y ellos no sabrán dónde estaré. Tenemos formas de hacer eso y cuidarnos".