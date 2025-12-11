Rosario cierra el año con dos nuevas ediciones de Noche en mi Barrio en Echesortu y barrio Industrial

Será este viernes a partir de las 20. En Echesortu habrá un homenaje al Dj Droopy Faiola, una de las figuras emblemáticas del barrio

Rosario tendrá dos nuevas ediciones de la Noche en mi barrio para cerrar el año.

Rosario vivirá dos nuevas ediciones de Noche en mi Barrio para cerrar el ciclo 2025. Este viernes a partir de las 20, barrio Industrial y Echesortu contarán con diversas propuestas para toda la familia que incluyen gastronomía y música.

Echesortu vivirá su edición sobre Mendoza, desde Cafferata hasta Avellaneda, con corte de calle desde las 19. El evento tendrá como eje un homenaje al músico y referente barrial Droopy Faiola , a un año de su fallecimiento. El Concejo Municipal entregará una placa conmemorativa a sus hijos.

La programación incluye ferias de Economía Social, gastronomía del barrio, foodtrucks y comercios abiertos con propuestas especiales. Además, se reconocerán los 90 años de Foto Elite, la empresa más antigua del barrio, con un diploma del Concejo y una acción conjunta con el local gastronómico Banderita, que obsequiará una foto Polaroid por cada compra de su combo aniversario.

Dentro de las propuestas comerciales y recreativas de la noche, Mendoza al 3200 sumará una actividad destacada: el cruce Mansión Láser x FICHA, con entrada gratuita, partidas de lasertag, arcades libres, birra tirada y DJ Set de Pablo Jubany hasta las 2.

En simultáneo, la jornada en barrio Industrial se desarrollará sobre Junín, entre Bahía Blanca e Iguazú, también con corte de calle desde las 19. Incluirá música en vivo, DJ y exhibiciones artísticas barriales, además de propuestas gastronómicas locales junto a foodtrucks y feria barrial. Los comercios contarán con promociones navideñas y habrá un área de juegos e inflables destinada a las infancias.