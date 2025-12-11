La Capital | Información General | Pami

Pami: cómo saber qué centro médico tengo asignado para guardias e internaciones

Los afiliados de Pami tienen asignado un centro de salud al que deben dirigirse en caso de urgencias. Cómo solicitar un cambio en caso de estar disconforme

11 de diciembre 2025 · 10:23hs
A cada afiliado de Pami le corresponde un centro médico o prestador para guardias e internaciones

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

A cada afiliado de Pami le corresponde un centro médico o prestador para guardias e internaciones

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) intenta organizar sus recursos para que los millones de afiliados que confían en la obra social puedan gozar de todos los servicios de la mejor manera. Es por esto que el programa tiene definido para cada uno de sus afiliados un centro médico o prestador para guardias e internaciones y conocerlo es clave para la organización ante una urgencia.

Pami cuenta con centros médicos propios (como los Policlínicos Pami I y II en Rosario) y una amplia red de prestadores privados. La atención está organizada para cumplir con las demandas y necesidades de los afiliados. Aunque cada afiliado tiene asignado su lugar de atención, es posible modificar esta disposición en caso de no estar conforme. Para eso, hay que conocer los pasos a seguir.

Quiénes puede ser atendidos

Pami ofrece una cobertura del 100 % en caso de internación y promete cumplir con todas las prácticas médicas necesarias para el jubilado. Por su parte, para ser atendido, el afiliado deberá presentar su DNI y su credencial de Pami.

Los prestadores asignados están disponibles para cualquier urgencia o procedimiento que el afiliado deba atender, pero es importante cargar con esta documentación que certifica la afiliación a la obra social.

Cómo saber cuál es tu centro médico o prestador asignado

Para mayor efectividad en la atención, cada afiliado tiene un hospital, clínica o centro de salud asignado para guardia, internación o tratamientos prolongados. Por esto, es importante que el afiliado lo conozca de antemano.

Para conocer el centro o prestador asignado se puede:

1- Buscar en la cartilla médica digital de Pami

Ingresando a pami.org.ar/mi-cartilla, se puede verificar el centro médico correspondiente según domicilio, tipo de afiliación y disponibilidad de prestadores.

2- Consultar en una agencia Pami

Quienes prefieran consultar presencialmente, pueden acercarse a la agencia correspondiente con turno previo

Cómo cambiar el centro médico o prestador asignado

Si el afiliado desea modificar su centro de atención, puede iniciar el trámite de forma online o presencial.

Trámite web

Para realizar el trámite web es preciso ingresar en pami.org.ar/tramite/prestadores y seleccionar la opción “Iniciar este trámite web”. Luego, el usuario será dirigido directamente a una página para comenzar la solicitud. En caso de dudas, Pami ofrece un video explicativo para realizar las gestiones online.

Trámite en agencia

Si se desea llevar a cabo el trámite de forma presencial, se puede solicitar atención en las agencias de Pami. Para esto, es preciso obtener un turno previo que puede solicitarse desde pami.org.ar/tramite/prestadores haciendo click en la opción “Solicitar turno para atención en agencia”.

Quiénes pueden realizar el trámite y qué documentación se necesita

Este trámite puede ser realizado por la persona afiliada, su apoderado/a o familiar a cargo y es práctico y sencillo. Para iniciarlo, es preciso contar con:

  • Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado.
  • En caso de que el trámite lo realice la persona apoderada, deberá presentar además su DNI y el recibo de cobro de la persona afiliada.
  • En caso de que el trámite lo realice una persona que designe la persona afiliada, deberá presentar además su DNI y una nota de autorización firmada, donde se aclare el cambio a realizar.

Cuándo queda establecido el cambio

Una vez iniciado el trámite se puede seguir su estado por la página web oficial de Pami. Ya finalizada la gestión, es importante saber que el cambio de centro médico o prestador no es inmediato.

Si el trámite se realiza del 1 al 20 del mes, el cambio entrará en vigencia el primer día del mes siguiente. Si el trámite se realiza del 21 al 30, el cambio impactará en el mes subsiguiente.

