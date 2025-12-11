Barfeye y su show inmersivo en Contraviento

La propuesta es una experiencia envolvente, incluso performática, con una formación que se presenta por primera vez en Contraviento. Va a ser una noche sutil, con canciones inéditas y muchas ya publicadas pero nunca tocadas en vivo.

Barfeye fue ganador del premio Rosario Edita a Álbum del Año en 2024 , por su disco "Artista Revelación". Jóven y lúcido, tiene una mirada interesante sobre la cultura local.

“En esta ciudad hay un valor hermoso por lo que hubo, a mí me interesa que también se valore lo que hay en la actualidad. Yo no pienso dar batalla en esa guerra de la cultura, de la política, no me interesa renegar de todo eso. Yo hago discos, nadie debería tomarme de referencia por lo que digo, por mis posturas políticas”, dijo en la prensa local hace unos años.