Luciana Geuna contó por qué estuvo internada: susto, hemorragia y pastillas

La periodista rosarina reveló en su programa de Olga el problema de salud que sufrió, por el que debió estar varios días internada

Tras una semana sin aparecer en la pantalla de TN y en el streaming Olga, la periodista rosarina Luciana Geuna se reincorporó a su rutina laboral . Su ausencia se debió a un complejo cuadro de salud que la llevó a quedarse varios días internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. "Estoy saliendo de un susto muy grande", expresó primero Geuna en sus redes sociales. Ahora, la conductora oriunda de Rosario contó con detalles de su internación y los motivos.

Las declaraciones de Luciana Geuna fueron en el marco de "Paraíso Fiscal", el programa de la primera mañana de Olga que conduce junto a Fernando Dente. Allí contó que el cuadro de salud que le valió una internación comenzó a partir de la ingesta de la ingesta de pastillas anticonceptivas . Reveló que en tan solo un día perdió "un tercio de los glóbulos rojos".

“Hace cinco o seis meses , empecé a tomar unas pastillas anticonceptivas que me dio la ginecóloga y hace unos tres meses empezaron a generarme una reacción medio rara , como una hemorragia. Cosas normales, que me decían que espere un poco más para que se adaptara a mi cuerpo”, comenzó Geuna en el programa de streaming.

Durante el mes de septiembre, el cuadro de la periodista rosarina empeoró, por lo que terminó en la guardia: "Daba mucha impresión, mucho miedo. Como por suerte soy sana, tenía buena reserva de hierro, me estudiaron y me dijeron que estaba bien, que era usual y podía pasar", expresó la periodista, quien este año cumplió 48 años.

"Entonces me dijeron que tome una medicación. Pero el problema es que no me hizo nada”, siguió contando la conductora de TN y Olga. Detalló que hubo varios intentos de antención ambulatoria, pero que terminó internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, dada la complejidad del caso.

"Solo en un día ya me había bajado un tercio de glóbulos rojos. Al día siguiente ya estaba en la mitad y no me hacían efecto los remedios. Es un montón", señaló Luciana Geuna y agregó: "Me ponían de todo pero no frenaba. Fue una sensación muy fea, es desangrarte a otra escala, sin pausa y por muchos días".

Visiblemente emocionada y con la voz quebrada, la periodista detalló: "Yo estaba re tranquila pero el sábado ya me descompuse, fue una cosa más fea y parecía que me tenían que trasfundir. Fue el día que peor estuve, porque me metían tantas cosas por vía, me subían las dosis, era todo más, más, más porque no me hacía efecto nada".

“Lo que me pasó fue una cosa muy atípica. También supongo que se habrá combinado con que yo venía al palo en los últimos meses. El cuerpo algo te manda. Fue un susto”, expresó Luciana Geuna sobre su cuadro de salud.

Luciana Geuna y sus internación

Hace algunos días, un posteo en las redes sociales de Luciana Geuna preocupó a sus seguidores. En una serie de imágenes que compartió se puede ver a la conductora acostada en la cama de una sala de internación, con una intravenosa en su brazo.

En aquel momento, la periiodista fue internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, por un problema de salud que decidió no especificar.

"Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo", detalló Luciana Geuna en un largo mensaje en Instagram, donde compartió fotos junto a su esposo y a sus hijos en el sanatorio.

En su publicación, la periodista de Todo Noticias expresó que “tiene mucho por agradecer”. Comenzó dándole las gracias al equipo médico del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento: “Es una burbuja impecable de profesionales donde me sentí tan cuidada y respetada”.

“Tengo el corazón lleno de mi familia y su presencia (a pesar de que a muchos los tengo lejos y lo difícil que es eso es para ellos y para mí ), de mi hermano y la Chandru, de mis amigas y amigos que son familia, de Vito y Chachi (sus hijos) que aún asustados y con tanta incerteza, creyeron en lo que le íbamos contando y nos reímos y todo”, continuó agradeciendo Luciana Geuna.

“Y sobre todo tengo el corazón lleno de mi amor, Martín Guglielmone, que me sostuvo de un modo que no me voy a olvidar en la vida”, le dijo Geuna a su esposo, padre de sus dos hijos.

“Ahora es todo poco a poco y para adelante. “El cuerpo tiene sus razones” , de Therese Bertherat es uno de mis libros favoritos. En eso estoy”, cerró el mensaje la periodista.

Quién es Luciana Geuna

La periodista rosarina Luciana Geuna es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En 2002, poco tiempo después de recibirse, fue seleccionada para participar en la beca para Nuevos Periodistas del diario Clarín. Desde entonces, Geuna vive en la Ciudad de Buenos Aires, y trabaja para grandes medios nacionales.

Geuna fue periodista de la revista Noticias, el diario Perfil, Clarín y actualmente escribe una columna política semanal para Todo Noticias. Además, también sale al aire por TN, señal de televisión donde tiene su propio programa, llamado “¿Y mañana qué?”.

En cuanto a su recorrido en los medios, un punto de inflexión se dio a partir de su participación en “Periodismo Para Todos”, programa liderado por Jorge Lanata. Geuna acompañó a Lanata desde los comienzos del programa, allá por 2012.

Desde el 2024, Geuna comenzó a explorar nuevos formatos al participar del programa de streaming “Paraíso fiscal”, que sale al aire de Olga todas las mañanas de 6 a 8.