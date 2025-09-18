La Capital | Zoom | Luciana Geuna

La periodista rosarina Luciana Geuna fue internada: "Estoy saliendo de un susto grande"

La conductora de TN y Olga compartió una serie de imágenes desde una sala de internación y preocupó a sus seguidores. Qué le pasó

18 de septiembre 2025 · 09:37hs
La foto que compartió Luciana Geuna desde una sala de internación junto a su hija Jacinta  

La foto que compartió Luciana Geuna desde una sala de internación junto a su hija Jacinta

 

Un posteo en redes sociales de la periodista rosarina Luciana Geuna preocupó a sus seguidores. En una serie de imágenes que compartió se puede ver a la conductora acostada en la cama de una sala de internación, con una intravenosa en su brazo.

Geuna, periodista de TN y Olga, fue internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, por un problema de salud que decidió no especificar. Hace algunos días que la conductora no aparece en la pantalla chica ni en el streaming, y este inconveniente de salud parece ser el motivo.

"Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo", detalló Luciana Geuna en un largo mensaje en Instagram, donde compartió fotos junto a su esposo y a sus hijos en el sanatorio.

Embed

En su publicación, la periodista de Todo Noticias expresó que “tiene mucho por agradecer”. Comenzó dándole las gracias al equipo médico del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento: “Es una burbuja impecable de profesionales donde me sentí tan cuidada y respetada”.

>> Leer más: Luciana Geuna: "Rosario me resulta muy propia"

“Tengo el corazón lleno de mi familia y su presencia (a pesar de que a muchos los tengo lejos y lo difícil que es eso es para ellos y para mí ), de mi hermano y la Chandru, de mis amigas y amigos que son familia, de Vito y Chachi (sus hijos) que aún asustados y con tanta incerteza, creyeron en lo que le íbamos contando y nos reímos y todo”, continuó agradeciendo Luciana Geuna.

“Y sobre todo tengo el corazón lleno de mi amor, Martín Guglielmone, que me sostuvo de un modo que no me voy a olvidar en la vida”, le dijo Geuna a su esposo, padre de sus dos hijos.

“Ahora es todo poco a poco y para adelante. “El cuerpo tiene sus razones” , de Therese Bertherat es uno de mis libros favoritos. En eso estoy”, cerró el mensaje la periodista.

Quién es Luciana Geuna

La periodista rosarina Luciana Geuna es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En 2002, poco tiempo después de recibirse, fue seleccionada para participar en la beca para Nuevos Periodistas del diario Clarín. Desde entonces, Geuna vive en la Ciudad de Buenos Aires, y trabaja para grandes medios nacionales.

Geuna fue periodista de la revista Noticias, el diario Perfil, Clarín y actualmente escribe una columna política semanal para Todo Noticias. Además, también sale al aire por TN, señal de televisión donde tiene su propio programa, llamado “¿Y mañana qué?”.

En cuanto a su recorrido en los medios, un punto de inflexión se da a partir de su participación en “Periodismo Para Todos”, programa liderado por Jorge Lanata. Geuna acompañó a Lanata desde los comienzos del programa, allá por 2012.

Desde el 2024, Geuna comenzó a explorar nuevos formatos al participar del programa de streaming “Paraíso fiscal”, que sale al aire de Olga todas las mañanas de 6 a 8 hs.

Noticias relacionadas
Papá por dos, la nueva película de Celeste Cid y Benjamín Vicuña, es uno de los estrenos que llega a las salas de cine rosarinas

Estrenos de cine en Rosario: dos argentinas, terror coreano y conciertos musicales

ridiculamente divertida y horripilante: llega a los cines la nueva de dicaprio

"Ridículamente divertida y horripilante": llega a los cines la nueva de DiCaprio

ca7riel y paco amoroso tienen diez nominaciones para los grammy latinos

Ca7riel y Paco Amoroso tienen diez nominaciones para los Grammy Latinos

Juan Rodó llega a Rosario con la versión en concierto de El Fantasma de la Ópera

Juan Rodó llega a Rosario con "El Fantasma de la Ópera": "El disfrute va a ser compartido"

Ver comentarios

Las más leídas

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Lo último

Vialidad Nacional evalúa reparaciones en el puente sobre el río Carcarañá

Vialidad Nacional evalúa reparaciones en el puente sobre el río Carcarañá

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

La serie del momento, El verano en que me enamoré, tendrá su película

La serie del momento, "El verano en que me enamoré", tendrá su película

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario

El Ministerio de Seguridad Nacional lo acusa de ser intermediario entre presos de alto perfil y sus estructuras fuera de la cárcel. Mario Segovia, Ariel Cantero y Pupito Avalle, entre sus contactos.

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario
Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 
POLICIALES

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Buscan plasmar una gran isla de sombra en el playón del parque España

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Buscan plasmar una gran "isla de sombra" en el playón del parque España

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna
La Ciudad

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

El tiempo en Rosario: jueves con chances de tormentas que siguen hasta el sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con chances de tormentas que siguen hasta el sábado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Garrahan

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Garrahan

Ovación
Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Copa Libertadores: Palmeiras golpeó a River en el Monumental

Copa Libertadores: Palmeiras golpeó a River en el Monumental

Newells: tras la dura derrota, el Ogro se fue otra vez sin hacer declaraciones

Newell's: tras la dura derrota, el Ogro se fue otra vez sin hacer declaraciones

Policiales
Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario
POLICIALES

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario

Balacera en Pérez: muchacho de 20 años está grave tras recibir un disparo en la cabeza

Balacera en Pérez: muchacho de 20 años está grave tras recibir un disparo en la cabeza

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

La Ciudad
Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos
La Ciudad

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

El Indec confirmó que la economía cayó en el segundo trimestre
Economía

El Indec confirmó que la economía cayó en el segundo trimestre

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad
POLICIALES

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
La Ciudad

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Milei subió al ring a Provincias Unidas: No hay terceras vías en este camino
Política

Milei subió al ring a Provincias Unidas: "No hay terceras vías en este camino"

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación
La Región

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro
Información General

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

Israel lanzó la embestida terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza
El Mundo

Israel lanzó la embestida terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína
Policiales

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Chocó contra la estación de bicicletas públicas de Salta y bulevar Oroño
La Ciudad

Chocó contra la estación de bicicletas públicas de Salta y bulevar Oroño

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El Senado se prepara para discutir el veto de los ATN con Santa Fe en el epicentro
Política

El Senado se prepara para discutir el veto de los ATN con Santa Fe en el epicentro

Rosario vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices
La Ciudad

Rosario vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones
POLITICA

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación