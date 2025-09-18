La periodista rosarina Luciana Geuna fue internada: "Estoy saliendo de un susto grande"

La conductora de TN y Olga compartió una serie de imágenes desde una sala de internación y preocupó a sus seguidores. Qué le pasó

La foto que compartió Luciana Geuna desde una sala de internación junto a su hija Jacinta

Un posteo en redes sociales de la periodista rosarina Luciana Geuna preocupó a sus seguidores. En una serie de imágenes que compartió se puede ver a la conductora acostada en la cama de una sala de internación, con una intravenosa en su brazo.

Geuna , periodista de TN y Olga, fue internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, por un problema de salud que decidió no especificar. Hace algunos días que la conductora no aparece en la pantalla chica ni en el streaming, y este inconveniente de salud parece ser el motivo.

"Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo", detalló Luciana Geuna en un largo mensaje en Instagram, donde compartió fotos junto a su esposo y a sus hijos en el sanatorio.

En su publicación, la periodista de Todo Noticias expresó que “tiene mucho por agradecer” . Comenzó dándole las gracias al equipo médico del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento: “Es una burbuja impecable de profesionales donde me sentí tan cuidada y respetada”.

“Tengo el corazón lleno de mi familia y su presencia (a pesar de que a muchos los tengo lejos y lo difícil que es eso es para ellos y para mí ), de mi hermano y la Chandru, de mis amigas y amigos que son familia, de Vito y Chachi (sus hijos) que aún asustados y con tanta incerteza, creyeron en lo que le íbamos contando y nos reímos y todo”, continuó agradeciendo Luciana Geuna.

“Y sobre todo tengo el corazón lleno de mi amor, Martín Guglielmone, que me sostuvo de un modo que no me voy a olvidar en la vida”, le dijo Geuna a su esposo, padre de sus dos hijos.

“Ahora es todo poco a poco y para adelante. “El cuerpo tiene sus razones” , de Therese Bertherat es uno de mis libros favoritos. En eso estoy”, cerró el mensaje la periodista.

Quién es Luciana Geuna

La periodista rosarina Luciana Geuna es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En 2002, poco tiempo después de recibirse, fue seleccionada para participar en la beca para Nuevos Periodistas del diario Clarín. Desde entonces, Geuna vive en la Ciudad de Buenos Aires, y trabaja para grandes medios nacionales.

Geuna fue periodista de la revista Noticias, el diario Perfil, Clarín y actualmente escribe una columna política semanal para Todo Noticias. Además, también sale al aire por TN, señal de televisión donde tiene su propio programa, llamado “¿Y mañana qué?”.

En cuanto a su recorrido en los medios, un punto de inflexión se da a partir de su participación en “Periodismo Para Todos”, programa liderado por Jorge Lanata. Geuna acompañó a Lanata desde los comienzos del programa, allá por 2012.

Desde el 2024, Geuna comenzó a explorar nuevos formatos al participar del programa de streaming “Paraíso fiscal”, que sale al aire de Olga todas las mañanas de 6 a 8 hs.