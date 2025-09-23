La Capital | Policiales | Secuestro

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

La víctima denunció que retirada por la fuerza de su casa en Cañada de Gómez en la madrugada del lunes

23 de septiembre 2025 · 00:32hs
Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Un hombre de 53 años fue detenido por personal policial acusado de secuestrar a su expareja en Cañada de Gómez, amenazarla y abusar sexualmente de ella en la autopista Rosario-Córdoba.

La rápida actuación del personal de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Agencia de Investigaciones sobre trata de personas y violencia de género del departamento Iriondo, junto a oficiales del Comando Radioeléctrico, permitió la detención del hombre imputado de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, amenazas y desobediencia Judicial.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes, cuando L. A. M., de 53 años, habría retirado por la fuerza a su expareja de una vivienda en Cañada de Gómez y trasladado en un auto Ford Focus gris por la autopista. La víctima denunció que durante el trayecto fue amenazada, golpeada y sometida a un abuso sexual con acceso carnal.

El vehículo fue interceptado en la autopista, donde los oficiales constataron la presencia de la víctima, que se encontraba en estado de shock y con signos de violencia. El sospechoso fue detenido y el Ford Focus quedó secuestrado.

Por disposición de Fiscalía, el detenido fue alojado en la Alcaidía Mayor URX y quedó a disposición de la Justicia hasta que se realice la audiencia imputativa, prevista para este martes.

Interviene la Fiscalía a cargo de Beatriz Favret y el Juzgado de Familia del Distrito Judicial número 6 de Juan Pablo Baños.

