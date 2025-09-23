El inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas en imágenes

23 de septiembre 2025 · 12:40hs

En este 80º período de sesiones, titulado "Juntas y juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los DD. HH.", se abordarán el reconocimiento de Palestina, la guerra en Ucrania o las sanciones a Irán.

Hasta el próximo lunes se celebrará en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este debate general del 80º período de sesiones puede ser seguido en directo y a la carta en la web de la ONU. El encargado de su apertura es el secretario general, António Guterres, tras el que se dirigirá al pleno la nueva presidenta de la Asamblea, la alemana Annalena Baerbock.