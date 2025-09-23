El inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas en imágenes

El inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas en imágenes

23 de septiembre 2025 · 12:40hs

En este 80º período de sesiones, titulado "Juntas y juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los DD. HH.", se abordarán el reconocimiento de Palestina, la guerra en Ucrania o las sanciones a Irán.

Hasta el próximo lunes se celebrará en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este debate general del 80º período de sesiones puede ser seguido en directo y a la carta en la web de la ONU. El encargado de su apertura es el secretario general, António Guterres, tras el que se dirigirá al pleno la nueva presidenta de la Asamblea, la alemana Annalena Baerbock.

El primer mandatario en dirigirse al pleno será el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, seguido por el estadounidense Donald Trump, que vuelve hoy, por primera vez en su segundo mandato, a la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde tiene además previstas varias reuniones bilaterales, como con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski o el argentino Javier Milei. Fuente: DW.com

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump llegan a la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (Foto AP/Stefan Jeremiah)

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump llegan a la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (Foto AP/Stefan Jeremiah)

Manifestantes bloquean la intersección de la calle 42 durante la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el martes 23 de septiembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa)

Manifestantes bloquean la intersección de la calle 42 durante la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el martes 23 de septiembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa)

Manifestantes son arrestados al intentar bloquear el tráfico en la intersección de la calle 42 durante el 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)

Manifestantes son arrestados al intentar bloquear el tráfico en la intersección de la calle 42 durante el 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)

El presidente Donald Trump se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes 23 de septiembre de 2025 en Nueva York. (Foto AP/Evan Vucci)

El presidente Donald Trump se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes 23 de septiembre de 2025 en Nueva York. (Foto AP/Evan Vucci)

El secretario del Tesoro, Scott Bessent (centro), el secretario de Estado, Marco Rubio, y el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, escuchan al presidente Donald Trump dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes 23 de septiembre de 2025 en Nueva York. (Foto AP/Evan Vucci)

El secretario del Tesoro, Scott Bessent (centro), el secretario de Estado, Marco Rubio, y el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, escuchan al presidente Donald Trump dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes 23 de septiembre de 2025 en Nueva York. (Foto AP/Evan Vucci)

La primera dama Melania Trump observa mientras el presidente estadounidense Donald Trump se dirige a la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025. (Foto AP/Richard Drew)

La primera dama Melania Trump observa mientras el presidente estadounidense Donald Trump se dirige a la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025. (Foto AP/Richard Drew)

El presidente Donald Trump aparece en una pantalla durante su discurso ante la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (Foto AP/Angelina Katsanis)

El presidente Donald Trump aparece en una pantalla durante su discurso ante la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (Foto AP/Angelina Katsanis)

El presidente Donald Trump se dirige a la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (Foto AP/Yuki Iwamura)

El presidente Donald Trump se dirige a la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (Foto AP/Yuki Iwamura)

Manifestantes son arrestados al intentar bloquear el tráfico en la intersección de la calle 42 durante el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)

Manifestantes son arrestados al intentar bloquear el tráfico en la intersección de la calle 42 durante el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)

Manifestantes son arrestados al intentar bloquear el tráfico en la intersección de la calle 42 durante el 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)

Manifestantes son arrestados al intentar bloquear el tráfico en la intersección de la calle 42 durante el 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)

Una fila de ciclistas espera para cruzar la calle en medio de fuertes medidas de seguridad durante el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)

Una fila de ciclistas espera para cruzar la calle en medio de fuertes medidas de seguridad durante el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (Foto AP/Angelina Katsanis)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (Foto AP/Angelina Katsanis)

Manifestantes portan carteles antes de marchar e intentar bloquear una calle durante el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)

Manifestantes portan carteles antes de marchar e intentar bloquear una calle durante el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, inaugura la sesión con un mazo mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, escucha durante el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025. (Foto AP/Richard Drew)

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, inaugura la sesión con un mazo mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, escucha durante el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025. (Foto AP/Richard Drew)

El rey Felipe VI de España llega a la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (Foto AP/Stefan Jeremiah)

El rey Felipe VI de España llega a la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (Foto AP/Stefan Jeremiah)

El presidente francés, Emmanuel Macron, saluda con el pulgar al primer ministro canadiense, Mark Carney (abajo a la izquierda), tras su discurso durante una conferencia internacional de alto nivel para la solución pacífica de la cuestión palestina y la implementación de la solución de dos Estados, celebrada durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, el lunes 22 de septiembre de 2025. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press vía AP)

El presidente francés, Emmanuel Macron, saluda con el pulgar al primer ministro canadiense, Mark Carney (abajo a la izquierda), tras su discurso durante una conferencia internacional de alto nivel para la solución pacífica de la cuestión palestina y la implementación de la solución de dos Estados, celebrada durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, el lunes 22 de septiembre de 2025. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press vía AP)

El presidente Donald Trump se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes 23 de septiembre de 2025 en Nueva York. (Foto AP/Evan Vucci)

El presidente Donald Trump se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes 23 de septiembre de 2025 en Nueva York. (Foto AP/Evan Vucci)

