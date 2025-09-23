El inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas en imágenes

En este 80º período de sesiones, titulado "Juntas y juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los DD. HH.", se abordarán el reconocimiento de Palestina, la guerra en Ucrania o las sanciones a Irán.
Hasta el próximo lunes se celebrará en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este debate general del 80º período de sesiones puede ser seguido en directo y a la carta en la web de la ONU. El encargado de su apertura es el secretario general, António Guterres, tras el que se dirigirá al pleno la nueva presidenta de la Asamblea, la alemana Annalena Baerbock.
El primer mandatario en dirigirse al pleno será el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, seguido por el estadounidense Donald Trump, que vuelve hoy, por primera vez en su segundo mandato, a la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde tiene además previstas varias reuniones bilaterales, como con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski o el argentino Javier Milei. Fuente: DW.com
