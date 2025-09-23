El sugerente posteo de The Rolling Stones que agitó a los fans de Argentina La banda difundió en sus redes sociales una imagen de la icónica lengua titilando con los colores de la Enseña Patria. 23 de septiembre 2025 · 11:32hs

Foto: Manu Fernandez / AP The Rolling Stone hicieron un sugestivo posteo que encendió las alarmas en Argentina.

La fiebre “stones” en Argentina volvió a subir en las últimas horas al conocerse un misterioso posteo en las redes sociales que hizo la legendaria banda de rock liderada por Mick Jagger y Keith Richards y que abriría la posibilidad de una nueva vista del grupo a Argentina. Efectivamente, The Rolling Stones publicaron en Instagram y otras plataformas una imagen de la icónica lengua que identifica al grupo, titilando pintada de celeste y blanco. Parece que la sola aparición de los colores de la bandera argentina encendió la mecha de la esperanza de ver otra vez al menos en suelo porteño a “Sus Majestades Satánicas”.

El rumor no es infundado, en principio. El grupo, cuyo último trabajo discográfico “Hackney Diamonds” salió a la luz en 2023, ya anunció que está trabajando en un álbum con nuevas canciones, y teniendo en cuenta que Jagger, Richards y Ronnie Wood siempre demostraron su pasión por los escenarios, no suena descabellado que encaren una nueva gira. El último tour por el hemisferio norte los exhibió en buena forma.

El tema a discutir es si los Stones con su circo de rock and roll llegarán efectivamente hasta Argentina, sumergida una vez más en una profunda crisis económica y con un dólar contenido para que no se dispare y ponga los costos de producción en cifras inalcanzables. También es cierto que la versión sobre el posible desembarco de los Rolling quizás sea solo una expresión de deseo de los fans.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Rolling Stones (@therollingstones) ¿Gira o reedición? Lo concreto es que la banda plantea celebrar los 50 años del álbum “Black and Blue”. Y lo hará con una edición especial, “de lujo” y quíntuple de aquel LP. Entonces, la difusión en redes sociales de la famosa lengua con destellos en celeste y blanco, tendría que ver con un inminente anuncio relacionado con el relanzamiento de “Black And Blue”. A propósito de reediciones por obras que cumplen 50 años, Pink Floyd, otra emblemática banda del Reino Unido, también pondrá a disposición de los fans una versión súper extendida de su clásico "Wish you were here".

Otros grupos también aprovecharon aniversarios de ese tipo, con números redondos, para reeditar o ampliar sus discografías, obligando a los fans a desembolsar un importantes sumas de dinero. En el caso de The Beatles, van a desempolvar la serie "The Anthology" al conmemorarse 30 años de su lanzamiento original. The Rolling Stones en Argentina Los Rolling Stones visitaron varias veces Argentina. La primera vez fue en 1995 en el marco de su gira mundial para la presentación de "Voodoo Louge", el primer trabajo discográfico tras la separación de Bill Wyman. La serie de shows en River Plate fueron históricas por la conmoción que causó. Además, la banda hasta tuvo tiempo de reunirse en la Quinta de Olivos con el presidente Carlos Menem. Los siguientes desembarcos en el país fueron en 1998 (en el que se dio la histórica presentación junto a Bob Dylan, interpretando "Like a rolling stone"), 2006 y 2016. Se calcula que en total, acudieron unos 900 mil espectadores.