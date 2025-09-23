Asistencia Perfecta: cuándo y cuánto cobran este mes los docentes

El Ministerio de Educación de Santa Fe dio detalles sobre las fechas de pago y los montos del Programa Asistencia Perfecta, una política destinada a docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada que busca premiar, justamente, la asistencia ininterrumpida.

Según detallaron desde el gobierno provincial, la fecha del cobro será este martes 23 de septiembre . El pago que recibirán docentes y distintos actores corresponde al mes de agosto.

En cuanto a los montos a cobrar por este incentivo del gobierno principal, este mes un docente con cargo directivo y supervisión que no haya tenido ausencias recibirá $180.422, mientras que un docente de hasta 352 puntos cobrará $90.211.

Por otro lado, un docente con sistema de jornada completa percibirá $135.317 y por hora cátedra de nivel superior $7.519 y por hora cátedra de otros niveles $ 6.015.

Mientras que los que tuvieron solo una inasistencia cobrarán $90.211(cargo directivo y supervisión); $45.106 para cargo docente de hasta 352 puntos; $67.659 los docentes con sistema de jornada completa; y $3.759 por hora cátedra de nivel superior, y $3.007 por hora cátedra de otros niveles.

En cuanto a la cantidad de personas a las que les toca percibir este premio, este mes son casi 60 mil docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares los que cobrarán este incentivo estatal.

Del total, 52.778 corresponden a docentes, directivos, secretarios y preceptores y los restantes 6.514 son asistentes escolares quienes recibirán el premio por primera vez.

De qué se trata Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula. Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha.

En el decreto que creó Asistencia Perfecta se detalla que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.