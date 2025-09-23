La Capital | La Ciudad | asistencia perfecta

Asistencia Perfecta: cuándo y cuánto cobran este mes los docentes

Maestros, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada reciben un estímulo en dinero por asistencia ininterrumpida.

23 de septiembre 2025 · 09:47hs
Este martes se cobrará el premio mensual del Programa Asistencia Perfecta

Este martes se cobrará el premio mensual del Programa Asistencia Perfecta

El Ministerio de Educación de Santa Fe dio detalles sobre las fechas de pago y los montos del Programa Asistencia Perfecta, una política destinada a docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada que busca premiar, justamente, la asistencia ininterrumpida.

Según detallaron desde el gobierno provincial, la fecha del cobro será este martes 23 de septiembre. El pago que recibirán docentes y distintos actores corresponde al mes de agosto.

Asistencia Perfecta: cuánto se cobra este mes

En cuanto a los montos a cobrar por este incentivo del gobierno principal, este mes un docente con cargo directivo y supervisión que no haya tenido ausencias recibirá $180.422, mientras que un docente de hasta 352 puntos cobrará $90.211.

Por otro lado, un docente con sistema de jornada completa percibirá $135.317 y por hora cátedra de nivel superior $7.519 y por hora cátedra de otros niveles $ 6.015.

Mientras que los que tuvieron solo una inasistencia cobrarán $90.211(cargo directivo y supervisión); $45.106 para cargo docente de hasta 352 puntos; $67.659 los docentes con sistema de jornada completa; y $3.759 por hora cátedra de nivel superior, y $3.007 por hora cátedra de otros niveles.

En cuanto a la cantidad de personas a las que les toca percibir este premio, este mes son casi 60 mil docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares los que cobrarán este incentivo estatal.

Del total, 52.778 corresponden a docentes, directivos, secretarios y preceptores y los restantes 6.514 son asistentes escolares quienes recibirán el premio por primera vez.

De qué se trata Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula. Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha.

En el decreto que creó Asistencia Perfecta se detalla que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.

Noticias relacionadas
Ludopatia. Los jóvenes se enfrentan a estímulos permanentes para volcarse al juego, ya sea en redes sociales o medios de comunicación

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

El taxista de 41 años detenido ayer en Vera Mujica al 2500 será imputado mañana por tentativa de homicidio doloso simple en el Centro de Justicia Penal.

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

Las escuelas utilizan distintas estrategias para limitar el uso de los celulares entre los alumnos

Aulas sin celular: las distintas experiencias de restringir el uso del teléfono en las escuelas

el tiempo en rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

Ver comentarios

Las más leídas

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lo último

El pozo del Quini 6 de este miércoles asciende a 6200 millones de pesos

El pozo del Quini 6 de este miércoles asciende a 6200 millones de pesos

El sugerente posteo de The Rolling Stones que agitó a los fans de Argentina

El sugerente posteo de The Rolling Stones que agitó a los fans de Argentina

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Julián Aguirre firmó un juicio abreviado con una pena unificada de 29 años por el homicidio que ordenó Nicolás Toloza desde una celda en Piñero. Todos los detalles
Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe
La Región

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

El Congreso acorrala a Francos por patear la Ley de Discapacidad y quiere echarlo
Política

El Congreso acorrala a Francos por patear la Ley de Discapacidad y quiere echarlo

Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos
OVACION

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Noche negra: Newells perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Noche negra: Newell's perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Ovación
Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos
OVACION

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Policiales
Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

La Ciudad
Una nena de 10 años fue internada tras un choque en moto contra un colectivo
La Ciudad

Una nena de 10 años fue internada tras un choque en moto contra un colectivo

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor

Asistencia Perfecta: cuándo y cuánto cobran este mes los docentes

Asistencia Perfecta: cuándo y cuánto cobran este mes los docentes

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Lanzaron el Plan Estratégico para consolidar a Rosario como destino turístico
La Ciudad

Lanzaron el Plan Estratégico para "consolidar a Rosario como destino turístico"

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
Economía

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
La Región

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
El Mundo

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores
Motores

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año
Información General

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Discapacidad: Milei no tiene facultades para suspender la ley, dijo una diputada
Política

Discapacidad: Milei "no tiene facultades" para suspender la ley, dijo una diputada

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur
POLICIALES

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina
Política

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

EEUU afirmó que hará lo necesario para apoyar a Argentina
Política

EEUU afirmó que hará "lo necesario para apoyar a Argentina"

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones
POLICIALES

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley en suspenso
Política

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley "en suspenso"

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte
POLICIALES

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez
La Ciudad

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico
Información General

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico