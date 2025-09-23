La Capital | Zoom | Karina Jelinek

Karina Jelinek desmintió su separación de Flor Parise: "Fue una peleíta"

La modelo dijo en Instagram que estaba soltera, avivando rumores de ruptura, pero finalmente aclaró la situación

23 de septiembre 2025 · 11:23hs
Karina Jelinek aclaró que sigue en pareja con Flor Parise y que sus declaraciones en redes fueron sólo una peleíta.

Karina Jelinek aclaró que sigue en pareja con Flor Parise y que sus declaraciones en redes fueron sólo "una peleíta".

Karina Jelinek sorprendió el viernes pasado con una historia en Instagram donde afirmaba estar soltera. La modelo parecía confirmar de esta manera su separación de Flor Parise, con quien está en pareja hace seis años y con quien tiene planes de casamiento para fin de año.

"Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera”, escribió Karina Olga en redes.

Sin embargo, en una nota reciente con “LAM”, la modelo aclaró la situación y desmintió estar separada de su novia. "Lo que pasó es que a veces no nivelo las cosas que escribo por Instagram y al otro día aparece en todos los portales. La gente me acompaña, son como mis psicólogos, yo escribo y me escuchan un montón de personas y recibo respuestas”, dijo.

Qué dijo Karina Jelinek sobre el futuro de su relación

"Hay cosas privadas que no quiero contar, a veces me enojo y escribo cosas. Yo fui a una fiesta en Tequila y me quería ir porque estaba cansada, ella se quiso quedar y me enojé por eso. Al otro día dije: 'no fue tan grave, ya está, ya pasó'. Eso nada más. Fue una interna, una peleíta que todos tenemos", detalló Karina.

Fue así que Jelinek confirmó que esa declaración en redes no fue más que el resultado de un desencuentro momentáneo y de una reacción impulsiva. "Soy un poco tóxica también la verdad pero no quiero entrar a hablar siempre de mi relación. Soy una persona muy segura pero tenemos nuestros momentos".

Finalmente, si bien desmintió estar separada, Karina no dio certezas a largo plazo sobre su vínculo. "Vamos a ver qué pasa, no sé, vivo el día a día", cerró la modelo.

