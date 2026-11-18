La propuesta reúne distintas experiencias escénicas y promueve el intercambio. El ciclo tendrá su cierre con la presentación de “Perder el tiempo, la obra”

“Perder el tiempo, la obra” es el resultado del Laboratorio de Creación Escénica coordinado por Paula Manaker.

El Centro Cultural Fontanarrosa continúa viviendo noches de arte en el marco del ciclo “Transfusiones Artísticas”. Se trata de un espacio de intercambio, cruce de saberes y prácticas escénicas. Este fin de semana se presentará "Perder el tiempo, la obra".

Hasta el 22 de noviembre se lleva a cabo “Transfusiones Artísticas”, una propuesta que indaga en la relación entre la formación y la práctica escénica, generando un territorio de diálogo entre artistas y espectadores. En esta oportunidad Juan Onofri, Paula Manaker y Federico León, tres referentes de la escena contemporánea que guiarán las residencias intensivas y compartirán sus trabajos con la comunidad.

El ciclo comenzó el 9 de noviembre pasado, con una propuesta que indaga en la relación entre formación y práctica en la escena. El viernes 13 se presentó “Veneno”, una performance coreográfica y sonora dirigida e interpretada por Juan Onofri Barbato.

"Perder el tiempo, la obra"

El sábado 21 y domingo 22 de noviembre, a las 20, en el tercer piso del Centro Cultural Fontanarrosa, se presentará “Perder el tiempo, la obra”.

“Perder el tiempo, la obra”, bajo la dirección de Paula Manaker, es el resultado de un laboratorio intensivo de creación escénica que explora las relaciones entre el amor, el trabajo y el tiempo.